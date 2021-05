Sweet Home: Von Poulet Caprese bis Bohneneintopf – Abendessen ohne Stress Diese 7 köstlichen Gerichte brauchen weder viel Zeit, noch aufregende Zutaten oder besonderes Kochtalent. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Poulet Caprese

Italianità: Pouletschnitzel mit Mozzarella, Pesto und Tomaten. Foto über: Creme de la crumb

Auch wenn uns dauernd Regen und graue Wolken begleiten, wollen wir endlich Sommer auf dem Teller. Da passen einfache, frische Gerichte voller Farben und Geschmack perfekt. Ja, auch nach Feierabend, und ohne viel Zeit und Lust auf ein grosses Geköch. In diesen Pouletschnitzeln steckt ein wenig Italien – und sie geben ohne viel Aufwand ein herrliches, raffiniertes Abendessen ab.

Und so gehts:

Machen Sie ein Pesto. Dafür geben Sie reichlich Basilikum, etwa zwei Bund, eine Handvoll Pinienkerne und je 50 g Parmesan und Pecorino Romano in die Küchenmaschine. Ich mache schon lange kein Pesto mehr mit Knoblauch, da mir das viel zu stark und dominant ist. Hacken Sie alles fein und giessen Sie dann nach und nach 1 dl Olivenöl dazu. Geben Sie danach etwas Olivenöl in eine Pfanne und braten Sie Pouletschnitzel beidseitig golden und knusprig. Mit Salz und Pfeffer würzen. Legen Sie nun auf jedes Schnitzel eine Scheibe Mozzarella und legen Sie die käsebelegten Schnitzel kurz unter den heissen Grill im Backofen. Danach geben Sie ein wenig Pesto auf die Schnitzel und belegen sie reichlich mit in Stücke geschnittenen kleinen Tomaten.