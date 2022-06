Gewinnen Sie Konzerttickets für ZOA City



– ZOA City 12. bis 31. Juli Geniessen Sie Musik inkl. Sonnenuntergang über der Stadt Zürich

Mitten in der Natur und doch in der Stadt: Das ZOA City auf der Dolder Kunsteisbahn Zürich ist die perfekte Location für sommerliche Konzertabende. Die neue Event-Reihe verspricht Festival-Feeling mit internationale Top Acts für Jung, Alt und jeden Musikgeschmack.

Es erwartet Sie eine malerische Kulisse mit viel Platz zum Tanzen vor der Bühne derweilen lauschige Sitzgelegenheiten in der Lounge & Chill-Area zum Geniessen einladen. Das handverlesene Angebot feinster Kulinarik und Drinks runden die unvergesslichen Konzertabende zum Sonnenuntergang ab.

Die SonntagsZeitung verlost für folgende Konzertabende je 3 x 2 Konzerttickets sowie je 2 x 2 VIP-Tickets mit Essen und Getränke:

Dienstag, 12. Juli 2022:

The Beach Boys

Freitag, 22. Juli 2022:

Amy Macdonald

plus Support Act

Samstag, 23. Juli 2022:

Emeli Sandé

Support Act: Marius Bear

Donnerstag, 28. Juli 2022:

Katie Melua

Support Act: Sam Himself

Sonntag, 31. Juli 2022:

The 90’s Party mit Live Acts: 2 Unlimited, Dr. Alban, Haddaway, Loona und Snap!

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum / Telefon / SMS-Code

The Beach Boys, Konzerttickets / Tel. 0901 500 071 / SZ1

The Beach Boys, VIP-Tickets / Tel. 0901 500 072 / SZ2

Amy Macdonald, Konzerttickets / Tel. 0901 500 073 / SZ3

Amy Macdonald, VIP-Tickets / Tel. 0901 500 074 / SZ4

Emeli Sandé, Konzerttickets / Tel. 0901 500 075 / SZ5

Emeli Sandé, VIP-Tickets / Tel. 0901 500 076 / SZ6

Katie Melua, Konzerttickets / Tel. 0901 500 077 / SZ7

Katie Melua, VIP-Tickets / Tel. 0901 500 078 / SZ8

The 90’s Party, Konzerttickets / Tel. 0901 500 079 / SZ9

The 90’s Party, VIP-Tickets / Tel. 0901 500 080 / SZ10

Per Internet

www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code



Teilnahmeschluss: Mittwoch, 29. Juni 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.