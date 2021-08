Zugang zu TV-Lizenzen beschränkt – Zoff um Rundfunkgesetz zerlegt Polens Regierung Im polnischen Parlament hat sich in den vergangenen zwei Tagen ein veritables Drama abgespielt. Eine Debatte über ein neues Gesetz eskalierte komplett. Nun liegt das Regierungsbündnis in Trümmern.

Gilt als starker Mann in Polens Politik: PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski (Mitte) griff tief in die Trickkiste und paukte das neue Gesetz, das ausländischen Sendern den Zugang zu Lizenzen erschwert, durch. Foto: Keystone

Operation Rundfunkgesetz gelungen, Regierung kaputt. So liesse sich das politische Drama zusammenfassen, das sich in den vergangenen zwei Tagen in Polen abgespielt hat.

Am Mittwochabend gelang es der nationalkonservativen Regierungspartei PiS nach einer turbulenten Parlamentssitzung schliesslich, ihr umstrittenes neues Rundfunkgesetz durch den Sejm zu pauken. Doch da lag das Regierungsbündnis schon längst in Trümmern. Und die PiS hatte einen Vorgeschmack davon bekommen, was sie künftig mit einer Minderheitsregierung erwarten könnte.

Gekriselt hatte es bei Polens Nationalkonservativen schon lange. Dann kam es Knall auf Fall. Am Dienstagabend berichtete der Nachrichtensender TVN24 gerade live über die landesweiten Proteste gegen das Rundfunkgesetz, als das Bild plötzlich in einer wackeligen Schalte zur Pressekonferenz des Regierungssprechers wechselte. Dieser verkündete, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki habe seinen Stellvertreter Jaroslaw Gowin gefeuert. Wenig später konterte Gowin, dies sei das Ende der Zusammenarbeit seiner Gruppierung Porozumenie (Verständigung) mit der PiS. Damit war die Regierungskrise perfekt.

US-Regierung kritisiert polnisches Rundfunkgesetz Infos einblenden Die US-Regierung hat das am Mittwoch vom polnischen Parlament gebilligte umstrittene Rundfunkgesetz kritisiert. Eine freie und unabhängige Presse mache eine Demokratie stärker, sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Ned Price, am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington kurz vor der Abstimmung in Warschau. «Deshalb haben wir (...) die polnische Regierung aufgefordert, ihr Engagement für diese Grundsätze unter Beweis zu stellen.» Die Änderung des Rundfunkgesetzes sieht unter anderem vor, dass künftig in Polen Rundfunklizenzen nur noch dann an Ausländer vergeben werden dürfen, wenn diese «ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben». Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf einen regierungskritischen Privatsender, der Teil des US-Konzerns Discovery ist. Ranghohe Vertreter des US-Aussenministeriums hätten in den vergangenen Stunden Kontakt mit polnischen Vertretern gehabt, so Price weiter. «Polen ist ein wichtiger Nato-Verbündeter, der versteht, dass das transatlantische Bündnis nicht nur auf gegenseitigen Interessen beruht, wenn es um unsere gemeinsame Sicherheit geht, sondern auch um das gegenseitige Engagement für gemeinsame demokratische Werte und Wohlstand.» Nachdem der Sejm, die erste Kammer des Parlaments, der Gesetzesänderung zugestimmt hat, geht sie nun an den Senat, die zweite Kammer. Dieser kann noch Änderungsvorschläge machen. (SDA)

Mit ihrem Dauerstreit mit der EU, deutschfeindlichen Tönen und Stimmungsmache gegen sexuelle Minderheiten tritt die PiS-Regierung nach aussen gerne so auf, als könne sie vor Kraft kaum laufen. Seit 2015 regiert sie das Land mit absoluter Mehrheit. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, ebenfalls Vize-Ministerpräsident, gilt als starker Mann in Polens Politik.

Doch was von aussen so wirken mag wie ein monolithischer Block, ist bei genauer Betrachtung ein komplexes politisches Konstrukt. Die PiS bildete bislang mit zwei Kleinparteien ein Listenbündnis, das unter dem Namen «Vereinte Rechte» firmierte, aber als PiS eine gemeinsame Fraktion stellte. Die von Jaroslaw Gowin geführte Porozumenie war dort mit 12 von 232 Abgeordneten vertreten. Die zweite Kleinpartei, Solidarisches Polen des Justizministers Zbigniew Ziobro, stellt 19 Abgeordnete.

Während Ziobro sich als euroskeptischer Hardliner profilierte und das Regierungsbündnis nach rechts zerrte, strebte Gowin einen moderaten, eher christdemokratischen Kurs an. Kaczynski lavierte als ausgekochter Strippenzieher irgendwo dazwischen.

In den vergangenen Wochen nahmen die Spannungen im Regierungslager zu. Gowin sparte nicht mit Kritik an einem Prestigeprojekt der PiS: dem milliardenschweren Konjunkturprogramm «Polnische Ordnung», das unter anderem eine Modernisierung der Infrastruktur und des Gesundheitssystems vorsieht und Anreize für Familien schaffen soll.

Bizarres Tauziehen mit der Opposition

Die PiS will dafür die Mittelschicht und Unternehmer mit Steuererhöhungen zur Kasse bitten – Gowin legt sich quer. Doch so richtig eskalierte der Streit beim neuen Rundfunkgesetz. Es sieht vor, dass Rundfunklizenzen nur noch dann an Ausländer vergeben werden können, wenn diese «ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben».

Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf den Privatsender TVN, der über eine in den Niederlanden registrierte Holding Teil des US-Konzerns Discovery ist. Besonders der Nachrichtensender TVN24 vertritt eine PiS-kritische Linie. Discovery könnte genötigt werden, seine Anteile zu verkaufen. Gowin warnte, dies könnte das Verhältnis Polens zu den USA belasten.

Trotz der Regierungskrise entschied sich die PiS, das Rundfunkgesetz am Mittwoch zur Abstimmung ins Parlament zu geben. Dort begann ein bizarres Tauziehen mit der Opposition. Dieser gelang es zunächst, mit einem Antrag zur Tagesordnung die ganze Sitzung auf September zu verschieben und die PiS dabei zu überstimmen. Doch offenbar griff Parteichef Kaczynski danach tief in seine Trickkiste: Die zur PiS gehörende Parlamentspräsidentin Elzbieta Witek liess das Votum wiederholen – angeblich, weil ihr ein Formfehler unterlaufen war. Bei der Wiederholung stimmte eine Mehrheit für eine Fortsetzung der Sitzung. Und die PiS bekam ihre Änderung des Rundfunkgesetzes.

SDA/step

