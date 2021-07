Grosser Fund in Aargauer Car – Zoll stellt Marihuana im Wert von über einer Million Franken sicher Die Behörden haben in einem Aargauer Bus 116 Kilogramm Betäubungsmittel gefunden. Vier Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Das sichergestellte Marihuana hat einen Wert von über einer Million Franken. Foto: Oberstaatsanwaltschaft Aargau via Keystone

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat im Anhänger eines Aargauer Reisecars im Kanton Waadt Mitte Juni rund 116 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Betäubungsmittel haben laut der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft einen Wert von über einer Million Franken.

Die zwei Fahrer, beides Kosovaren, wurden festgenommen, nachdem sie die Schweizer Grenze überquert hatten. Ebenso festgenommen wurden zwei weitere Kosovaren, die in einem Begleitauto sassen. Alle vier Männer im Alter von 26 bis 45 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Das Marihuana habe sich hinter einer doppelten Wand befunden.

Die beiden Männer aus dem Begleitauto, der 42-jährige Inhaber eines Aargauer Reiseunternehmens und sein 38-jähriger Bruder, stünden unter dringendem Verdacht, in Reisecars mehrfach grosse Mengen Marihuana in die Schweiz eingeführt zu haben. Man führe gegen die beiden ein Verfahren wegen Verdachts auf gewerbs- und bandenmässigen Betäubungsmittelhandel. Es gelte die Unschuldsvermutung.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.