Bezirksgericht Meilen – Zolliker Elternmörder wird nicht aus Klinik entlassen Ein 37-Jähriger hat 2014 seine Eltern getötet. Weil er psychisch krank ist, befindet er sich in der Psychiatrischen Klinik Rheinau. Dort bleibt er vorerst. Pascal Jäggi

Ein 37-Jähriger hat 2014 in Zollikon seine Eltern getötet. Das Bezirksgericht Meilen musste nun beurteilen, ob der psychisch kranke Mann schon bald bereit ist, die Klinik zu verlassen. Archivfoto: Manuela Matt

Die Tat war an Brutalität kaum zu überbieten, der Täter wurde zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Weil der 37-Jährige, der in Zollikon seine Eltern mit Küchenmessern umgebracht hat, aber an paranoider Schizophrenie leidet, wurde die Freiheitsstrafe zugunsten eine stationäre Massnahme ausgesprochen. Fünf Jahre dauert diese maximal, danach kann sie verlängert werden.

Der Beschuldigte befindet sich in der Psychiatrischen Universitätsklinik Rheinau. Die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons wollen ihn vorerst dort weiter behandeln, eine Entlassung lehnen sie ab. Am Montag musste das Bezirksgericht Meilen über den Antrag entscheiden.