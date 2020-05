Millioneninvestitionen geplant – Zolliker Immo-Firma schnappt sich zwei Zürcher Traditionshotels Die Brüder Meili haben die Hotels Opera und Ambassador im Zürcher Seefeld gekauft. Den Zollikern gehören bereits der nahe Seehof sowie das Hotel Rössli in der Altstadt. Mit den beiden Häusern haben sie Grosses vor. Lorenzo Petrò

Ins Hotel Ambassador möchten die neuen Besitzer 10 Millionen Franken investieren. Es gibt unter anderem neue Suiten im Dachgeschoss. Foto: PD

Die Meili Unternehmungen AG in Zollikon hat die Hotels Ambassador und Opera beim Bellevue gekauft. Diese gehörten vorher der Hotelierfamilie Hoppeler. Die Familie hatte die beiden traditionsreichen Häuser in der dritten Generation geführt, es fehlte aber gemäss Meili eine Nachfolge.

Die neuen Besitzer wollen das Hotel Opera bereits nach den Sommerferien wieder eröffnen – Corona-Krise hin oder her. Sie haben in den letzten zwei Jahren gemäss eigenen Angaben 1,5 Millionen Franken in die Neugestaltung des Erdgeschosses investiert. Zudem werden in beiden Hotels im Dachgeschoss zusätzliche Zimmer und Suiten eingebaut, wie sie mitteilen. Das Opera erhält im Zuge des Umbaus sogar eine Dachterrasse.

Ambassador-Terrasse öffentlich zugänglich

Das Hotel Ambassador, im bauhistorisch bedeutenden Utoschloss an der Bellerivestrasse gelegen, wollen die Zolliker weiter als kleines Luxushotel führen. Für geschätzte 10 Millionen Franken erweitert, soll es im Frühjahr 2021 mit einem neuen Gastronomiekonzept eröffnet werden. Die Rooftop-Bar mit Sicht auf den Sechseläutenplatz bleibt öffentlich zugänglich. Auch Michael Böhler, der bisherige Direktor der beiden Hotels, bleibt erhalten, neu leitet er aber auch als Group General Manager die Meili-Hotelgruppe mit ihren sieben Betrieben in Zürich und Klosters.

Meili Unternehmungen, gegründet 1996 von Alfred Meili, ehemaliger Rechtsanwalt und Mitgründer der Mobimo-Gruppe, führen seine Söhne Yves und Raffael Meili heute in zweiter Generation. Mit dem Erwerb von Opera und Ambassador gehören ihnen in Zürich fünf Boutiquehotels. Bei den drei angestammten Betrieben handelt es sich um das direkt an das Hotel Opera angrenzende Hotel Seehof, das historische Hotel Rössli beim Hechtplatz und das Hotel Basilea an der Zähringerstrasse, nahe beim Central. Auch dieses Haus wird derzeit total erneuert und nach den Sommerferien unter dem neuen Namen Hotel Felix neu eröffnet. Die Meili Unternehmungen betreiben zudem in Klosters die Hotels Piz Buin und Sport.