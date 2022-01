Ranking von Anthony Sheridan – Zoo Zürich gehört zu den besten drei Zoos Europas Im Bereich «Bildung und Naturschutz» schnitt der Zürcher Zoo auf dem ersten Platz ab. Im Gesamtranking hat der Tiergarten Schönbrunn in Wien die Nase vorn.

Die Elefanten im Innengehege des Zoos Zürich. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Der Zoo Zürich hat einen Platz gutgemacht. Neu belegen die Zürcher in der Rangliste der besten Zoos Europas des Experten Anthony Sheridan den zweiten Platz – gemeinsam mit dem Zoo Leipzig. Der deutsche Tiergarten war im letzten Ranking noch vor den Zürchern platziert. Spitzenreiter bleibt der Tiergarten Schönbrunn in Wien, der älteste Zoo der Welt.

Seit 2009 veröffentlicht der pensionierte Ökonom Sheridan alle zwei Jahre eine von ihm geführte Rangliste der besten Zoos in Europa. Seit der Publikation der zweiten Ausgabe des Rankings im Jahr 2011 habe es der Zoo Zürich immer unter die besten drei Zoos Europas geschafft, schreibt der Zoo in einem Communiqué. «Wir sind sehr glücklich über diese Bewertung», lässt sich Zoodirektor Severin Dressen zitieren. «Sie bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg und einer der führenden Zoos in Europa sind.»

Die Rangliste wurde im Jahr 2019 erstellt. Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Publikation bis in den Januar 2022 verzögert. Deshalb konnte bei der Beurteilung die neue Lewa-Savanne noch nicht miteinbezogen werden.

Blick vom Aussichtsturm in die Masoalahalle. Archivbild: Nicola Pitaro

Sheridans Rangliste berücksichtigt 40 verschiedene Faktoren. Darunter sind Besucherfreundlichkeit, Tierhaltung, Gestaltung der Gehege, aber auch Umwelterziehung und Artenschutzprogramme, Marketing und Management. Besonders in den Bereichen «Besucherfaktor» und «wirtschaftliche/organisatorische Faktoren» konnte der Zoo Zürich zulegen. In der Kategorie «Bildung und Naturschutz» bleiben die Zürcher der beste Tiergarten Europas.

Insgesamt wurden 126 Zoos in ganz Europa untersucht. Sie wurden dabei in drei Kategorien unterteilt, mit über einer Million Besuchern pro Jahr fällt der Zoo Zürich in die grösste Gruppe. In der mittleren Kategorie mit über 500’000 Besuchern platzierte Sheridan den Zoo Rostock auf Platz eins, in der kleinsten Gruppe mit über 250’000 Besuchern führt der ungarische Zoo Sosto die Rangliste an.

Die Grevyzebras in der neuen Lewa-Savanne mit einer Netzgiraffe. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Da es bisher keine «offizielle» Zoorangliste gibt, sei Sheridans Ranking bis heute die massgebende Referenz in diesem Bereich, schreibt der Zoo Zürich. Das Ranking wird von einem Buch begleitet, dabei hat der seit 2020 pensionierte ehemalige Zoodirektor Alex Rübel mitgeholfen. Auf die Bewertung der Zoos hatte Rübel derweil keinen Einfluss, wie der Zoo Zürich in seinem Communiqué betont.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.