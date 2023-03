Grosskatzen rotieren zwischen den Gehegen – Zoo Zürich schafft mehr Platz für Tiger, Löwen und Leoparden

Das neue Zuhause für die Grosskatzen «Panterra» soll Abwechslung bieten – für Tiere und Besucher. Sogar die Jagd wird simuliert.

Visualisierung: Zoo Zürich, Region Five Media

Der Zoo Zürich geht eine neues Bauprojekt an: Die neue Grosskatzen-Anlage Panterra entsteht in den kommenden zwei Jahren und wird aus vier Lebensräumen bestehen, welche die Tiere im Rotationsprinzip nutzen können, wie es in der Mitteilung zum Medienapéro heisst. Die Anlagen werden mit Brücken verbunden , die über die Pfade der Besucherinnen und Besucher führen.

Die Anlage werde dadurch auch für die Besucher attraktiver, heisst es: So werden zusätzliche grossflächige Scheiben eingebaut und durch Jagdsimulationen das natürliche Verhalten der Tiere gefördert.

Grafik: Zoo Zürich, Daniel Egger

Geplant ist der Bau ab Juli 2023. Fertig soll er im April 2025 sein. Während der Bauzeit müssen die Tiere umziehen – sie werden in anderen Zoos untergebracht. Tiger, Schneeleoparden und Löwen kehren danach aber wieder zurück. Auch die Kleinen Pandas werden Panterra bewohnen. Sie erhalten über eine Überführung Zugang zu den Bäumen.

Auch die Kleinen Pandas erhalten über eine Brücke Zugang zu den Bäumen in der neuen Anlage. Foto: Zoo Zürich, Enzo Franchini

Die heutige Wolfsanlage wird in die Grosskatzenanlage integriert, der Zoo Zürich verzichtet in Zukunft auf die Wolfshaltung. Im heutigen Löwenhaus will der Zoo künftig auf das Insektensterben aufmerksam machen. Unter andere werden darin verschiedene bedrohte Insektenarten werden darin zu sehen sein.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.