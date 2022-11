Streit im Kreis 9 – ZSC-Fan nach Match verletzt Am Samstagabend wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen Eishockeyfans verletzt. Zwei Personen wurden festgenommen.

Der ZSC-Fan wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Keystone (Symbolbild)

Kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Sonntag sind an der Vulkanstrasse im Zürcher Kreis 9 mehrere Personen aufeinander losgegangen. Ein 19-jähriger Schweizer wurde bei der Auseinandersetzung mittelschwer verletzt. Er musste durch Rettungskräfte von Schutz und Rettung in ein Spital gebracht werden.

Wie die Stadtpolizei am Sonntag mitteilte, handelte es sich nach ersten Erkenntnissen bei der Gruppe um rivalisierende Eishockeyfans. Mehrere zivile Polizisten, die vor Ort waren, intervenierten und konnten eine grössere Eskalation verhindern. Als sie selber von der Fan-Gruppe bedroht wurden, rückte die Stadtpolizei Zürich mit mehreren Einsatzkräften aus. Diese konnten die Gruppe anhalten und kontrollieren.

Die Stapo nahm einen 27-jährigen Schweizer und einen 21 Jahre alten Mann aus Portugal fest. Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilt die Polizei mit.

ahu

