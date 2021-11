Gastronomie der Zukunft? – Zu Gast beim Service-Roboter Im Restaurant Andulino in Ebikon wird die Pizza von einer Maschine an den Tisch gebracht. Kann das Gerät noch mehr als Schnurren wie eine Katze? Daniel Böniger

Ein wenig verloren steht der Service-Roboter in der Ecke. Foto: Daniel Böniger

Da kann man schon mal Angst bekommen um seinen Job: Inzwischen gibt es Roboter, die selbstständig Busse steuern. Es existieren Computer, die Sportnachrichten und Wetterberichte texten. Und bereits verwendet werden auch Drohnen, die Pakete ausliefern.

Seit kurzem sind in der Schweiz sogenannte Service-Roboter im Einsatz. Müssen Kellnerinnen und Kellner also ebenso um ihre Anstellung bangen? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir das Andulino im luzernischen Ebikon besucht. Das italienische Restaurant gehört zum Shoppingcenter Mall of Switzerland.

Als wir das Lokal am späten Mittwochmittag betreten, sehen wir den neuen «Mitarbeiter» erst gar nicht. Er steht still in einer Ecke vor dem Pizzaofen und sieht fast aus wie ein unförmiges Gestell. Und deshalb fühlen wir uns auch ein wenig seltsam, als wir eine «echte» Kellnerin fragen, ob uns der Blechkamerad Pizza und Salat an den Tisch bringen könnte.