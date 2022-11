Die Krankenkassenprämien steigen, doch die von der Gerechtigkeitsinitiative angepeilte Steuerentlastung greift am falschen Ort. Foto: Urs Jaudas

Die Zürcher SVP will mit ihrer Gerechtigkeitsinitiative, über die am 27. November abgestimmt wird, die Steuerabzüge für die Krankenkassenprämien um 1000 Franken für Erwachsene und um 200 Franken pro Kind erhöhen. Ein Ehepaar mit zwei Kindern könnte neu 10’200 Franken vom Einkommen abziehen statt wie bisher 7800 Franken. Damit will die SVP, wie sie propagiert, den Mittelstand entlasten.