Kryptomillionär Dadvan Yousuf – Zu schön, um bar zu sein Das grosse Versprechen der Kryptowelt ist: Jeder kann unermesslich reich werden. Das Problem ist nur, die meisten werden es nicht. Über die etwas zu perfekte Geschichte des Dadvan Yousuf. Philipp Bovermann , Ben Heubl , Fabian Thomas

«Mein Weg ist der Weg des Sparens», sagt Dadvan Yousuf in einem Youtube-Video: Der 23-Jährige ist Bitcoin-Investor und Kryptowährung-Gründer. Foto: Franziska Rothenbühler

Da sitzt er und schaut rüber zu Warhols «Big Retrospective Painting», das über der Rezeption hängt. Preis: mehrere Millionen Euro. Vor ihm steht ein Wodka Sour, daneben liegt eine Packung Marlboro Gold. «Das war eigentlich wie mein Wohnzimmer hier», sagt Dadvan Yousuf aus seinem Ledersessel heraus. Es ist ein Abend Ende November 2021 in der Canvas-Bar des Dolder Grand in Zürich. Mittlerweile wohne er wieder am Bellevue, sagt er, Blick auf den Zürichsee.