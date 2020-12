Best of Sweet Home – Zu Tisch im Antiquitäten­paradies Die Schatzsucher und Geniesser Marlise und Roland Spirig servieren in ihrem zauberhaften Zuhause in Widnau ein herrliches Festmenü zum Nachkochen. Marianne Kohler Nizamuddin

Fotos: Eric Schmid für Sweet Home

Die gemütliche Zeit der Festessen und der Gastgeberei zu Hause hat wieder begonnen. Auch wenn sie dieses Jahr anders, kleiner und persönlicher wird. Letztes Jahr haben wir Marlise und Roland Spirig in Widnau SG besucht. Die Geschichte war so beliebt, dass sie heute hier nochmals im neuen Look erscheint. Die beiden Antiquitätenhändler verraten Sweet Home exklusiv einige Rezepte. Und natürlich bekommen Sie dazu noch ganz viele Tipps und Ideen und können sich von den vielen liebevollen Details in Spirigs Wohnung inspirieren lassen.

Das Festmenü Infos einblenden Randenhummus, Hummus und Tomatenbrot

Randencarpaccio mit Appenzeller Mostbröckli, Granatapfelkernen

und Senfvinaigrette

Kalbsbäckli in Guinnessbier mit Kartoffelpüree Marrakesch

und Wurzelgemüse aus dem Ofen

Tarte Tatin à l’orange mit hausgemachter Vanilleglace