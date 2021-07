Enthüllungsbuch «Inside Facebook» – «Zuckerberg war auf hundertachtzig» Zwei Autorinnen legen in einem Buch über Facebook die drei grossen Ängste von Gründer Mark Zuckerberg offen. Können sie ihm gefährlich werden? Andrian Kreye

Hinter der Fassade dürfte es gerade brodeln: Die Facebook-Chefs Sheryl Sandberg und Mark Zuckerberg bei einer Konferenz vergangene Woche in Sun Valley. Foto: Getty Images via AFP

Aus dem Silicon Valley vernimmt man, dass sich Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg vor dem Buch «Inside Facebook» der beiden «New York Times»-Reporterinnen Sheera Frenkel und Cecilia Kang fürchten.

Nun veröffentlichte die «Times» einen Vorabdruck, in dem ausführlich zu lesen war, wie sich die beiden geschäftlich auseinandergelebt haben, was auch daran liegen soll, dass Sheryl Sandberg die Hoffnungen nicht erfüllte, ihre Erfahrungen in und mit Washington in die Firma einzubringen. Da waren die zwei gerade in Sun Valley.

Das ist ein Skiort in Idaho, in dem jeden Sommer die Allen & Co. Conference stattfindet, ein geheimnisvolles Treffen, das auch «Sommerferienlager für Milliardäre» genannt wird. Warren Buffett, Tim Cook, Jeff Bezos und wer sonst noch unvorstellbar viel Geld hat, waren vergangene Woche dort.