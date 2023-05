Quartierfeste, Open-Air-Kinos und Konzerte – Zücken Sie Ihre Agenda: Hier kommt der Zürcher Festivalsommer 2023 Von Mai bis September steigt auf irgendeinem Platz in Zürich immer eine Party. Wir haben die Open-Air-Feten auf Stadtboden zusammengetragen. Alice Britschgi

Das Stolze-Open-Air im Kreis 6 feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag – nicht das einzige Jubiläum des Festivalsommers. Foto: Alicia Olmos Ochoa

Lauter-Festival, 5. & 6. Mai

Der Sommer beginnt in Zürich mit dem Lauter-Festival. Und das nun schon seit 15 Jahren. Wer in dieser langen Zeit nicht mindestens eine seiner Lieblingsbands hier entdeckt hat, ist entweder keine Zürcherin oder kein Musikliebhaber. Zum Jubiläum preist das Indie-Festival internationale Szenegrössen und Schweizer Geheimtipps an, von 90s-Hip-Hop bis zu verträumtem Pop. Wir haben uns das Line-up angeschaut und die 5 spannendsten Acts herausgesucht. Alle Konzerte sind wie immer gratis – Nächte durchtanzen inklusive!

Gessnerallee, 8001 Zürich



Gemeinsam mit dem Lauter-Festival läutet das Vorstadtsounds den Sommer in Zürich ein. Foto: PD

Vorstadt Sounds, 19. & 20. Mai

Zwei Tage, drei Bühnen und rund 20 Konzerte: Das Vorstadt Sounds lockt mit seinem Line-up rund 2000 Musikfans nach Albisrieden. Hier mampfen die Besucherinnen Köstlichkeiten aus aller Welt, während sie den Bands aus dem Raum Zürich und der restlichen Schweiz lauschen. Am Vorstadt Sounds gibt es überdachte Konzerte und solche unter freiem Himmel. Es gibt welche für Geld und welche für gratis – und ganz viel gemütlichen Spass.

Fellenbergstrasse 231, 8047 Zürich

Sommerkonzerte Bäckeranlage, 8. Juni – 27. Juli

Jeden Donnerstag ein Gratiskonzert: Zürich, manchmal bist du grosszügiger, als man dir nachsagt! Wenn sich die mächtigen Bäume auf der Bäcki im Abendwind wiegen und sich das warme Licht der Scheinwerfer auf die Gesichter der Musikfreunde dieser Stadt legt, dann ist alles gut – und schon bald Wochenende.

Bäckeranlage, 8004 Zürich

Landenbergfest, 9. & 10. Juni

Nachmittags hüpfende Kinder, abends hüpfende Erwachsene: Das ist das Landenbergfest. Trotz des vielen Hüpfens ist das Park-Festival noch nicht abgehoben. Um Abfall zu reduzieren, werden die Besucher aufgefordert, ihr eigenes Geschirr mitzubringen. Es gibt Kaffee und Kuchen, am Samstag einen Siebdruck-Workshop und viele, viele bunte Bands.

Landenbergpark, 8037 Zürich

Das Landenbergfest in Wipkingen war schon 2015 gut besucht. Foto: Urs Jaudas

Street-Food-Festival, 9.–25. Juni

Der Turbinenplatz liegt diesen Sommer 16 Tage lang im Food-Koma. Denn so lange gibt es auf dem Platz hinter dem Schiffbau Köstlichkeiten aus über 50 Nationen. Dazu präsentiert das Street-Food-Festival Musik und Handwerk aus aller Welt. Das tilgt nicht nur den Hunger, sondern auch das Fernweh.

Turbinenplatz, 8005 Zürich

Nachmittags ist an vielen Quartierfesten Familienzeit, wie hier am Stolze-Open-Air. Foto: Tim Wettstein

Stolze-Open-Air, 15.–17. Juni

Pickel und Peinlichkeiten adieu! Das grösste Gratis-Open-Air der Stadt Zürich lässt dieses Jahr seine Teenagerjahre hinter sich. Dass der runde Geburtstag mit einem einzigartigen Line-up gefeiert wird, ist garantiert. Dass die Stimmung Bombe wird, auch. Denn egal, ob der Himmel weint oder die Sonne lacht, die treue Stolze-Crowd tobt jedes Jahr zu Bässen und Gitarrenriffs auf der Quartierwiese im Kreis 6. Hier sind alle willkommen: Musikfreunde, Familien, Hipster und ja, Teenies.

Stolzewiese, 8006 Zürich

Zurich Pride Festival, 16. & 17. Juni

Bunt wird es, laut und ziemlich sicher abgefahren! Mitte Juni feiert Zürich auf dem Kasernenareal seine queere Community, seine Vielfalt und das Leben an sich. Dieses Jahr unter dem Motto: «Lass uns darüber reden». Die Community will Missverständnisse abbauen und den Zusammenhalt stärken. Und was eignet sich dafür besser als eine Party? Es gibt Essensstände, Musik, verschiedene Shows und wer weiss, vielleicht auch den ein oder anderen Talk – naheliegend wäre es.

Kasernenareal und Zeughaushof, 8004 Zürich

Open Air Wipkingen, 23. & 24. Juni

Bädele, bratwürstle und Bands zuhören: Wenn der Sommer in der Stadt so richtig angekommen ist, dann steigt das Open Air Wipkingen. Das Gras wird trocken sein, der Beton warm und der Blick von der Wipkingerbrücke aus so schön, dass man Zürich danach wieder locker für ein Jahr aushält.

Wipkingerpark, 8005 Zürich

Open Air Bounce Bounce, 24. Juni

Von Jugendlichen für Jugendliche: Wer jung ist oder es noch einmal sein will, der ist Ende Juni auf dem «Schigu» richtig. Hier, hoch über dem Letten, bouncen Teenies und ihre Verbündeten Jahr für Jahr zu den Beats von lokalen Newcomer-Bands und etablierten Musikerinnen. Das Open Air Bounce Bounce wird von den Jugendlichen selbst organisiert und von der offenen Jugendarbeit Kreis 6 und Wipkingen unterstützt.

Schindlergut, 8006 Zürich

Caliente, 30. Juni & 1. Juli

Und gleich noch mal: Bunt wird es, laut und ziemlich sicher abgefahren! Nach dem Zurich Pride Festival verwandelt auch das grösste Latin-Festival Europas das Kasernenareal in ein wildes Fest. Am Caliente gibt es für den Magen und die Ohren Köstlichkeiten aus aller Welt. Kreis 4 meets Karibik, Sommer meets Südamerika. Kleiner Downer bei all der Euphorie: Seit einigen Jahren ist die Fiesta nicht mehr gratis.

Kasernenareal, 8004 Zürich



Seefeld-Fest, 30. Juni & 1. Juli

Ja, auch im Seefeld wird ab und zu gefeiert. Zum Beispiel am jährlichen Sommerfest beim GZ Riesbach. Bevor die Party mit Konzerten und Disco steigt, sind aber zuerst die Kinder dran. Sie haben die Auswahl zwischen Grümpi, Kinderflohmi, Ponyreiten und Kinderkonzerten, sodass ihnen, wenn die Lichterketten zu leuchten beginnen, bestimmt schon bald die Augen zufallen. Stösschen!

GZ Riesbach, 8008 Zürich

Das Feuerwerk ist jeweiles ein Highlight des Züri Fäschts. Foto: Urs Jaudas

Züri Fäscht, 7.–9. Juli

Zürcherinnen und Zürcher messen ihre Lebenszeit gern in Züri-Fäscht-Ausgaben. So à la: «Ui, weisst du noch, beim letzten Züri Fäscht hatte ich richtig Liebeskummer» oder «nur noch ein Züri-Fäscht und ich bin endlich pensioniert». Im Dreijahrestakt lassen sich so ganze Leben Revue passieren. Dieses Jahr findet das «Fest der Feste» nun endlich wieder statt – pandemiebedingt nach vier statt drei Jahren Pause. Rund 2,5 Millionen Besucher werden am Seebecken Achterbahn fahren und Feuerwehr gucken – und sich noch eine ganze Weile an ihre Lebenssituation im Jahr 2023 erinnern.

Seebecken und Limmatquai, 8001 & 8008

Brahmsstrassenfest, 8. Juli

«Tri tra trallala, de Kasperli isch wieder da»: Mit Flohmi, Pingpongturnier und Kasperlitheater ist das Brahmsstrassenfest perfekt für Familien – aber nicht nur. Denn in den lauen Abendstunden verwandelt sich das Quartierfest in ein kleines Musik-Open-Air, sobald es eindunkelt, in eine lauschige Tanzparty. Hier zwischen dem Friedhof Sihlfeld und der Heiligfeld-Wiese sind alle willkommen.

Brahmsstrasse, 8003 Zürich

Open Air Wollishofen, 14. & 15. Juli

Die schallenden Klänge des Open Airs Wollishofen reisen weit – denn das Festival liegt direkt am See, zwischen Landiwiese und Roter Fabrik. Mitten im Juli könnte man sich hier durchaus einbilden, am Meer zu sein – doch man will es nicht. Denn hier am Zürichsee, zwischen Festzelten und Grillwürsten, unter Lichterketten und verschwitzen Musikfans, fühlt es sich jetzt genau richtig an.

GZ Wollishofen, 8038 Zürich

Filmfluss Zürcher Filmnächte, 12.–30. Juli

Nicht mal Locarno kann es mit dem Filmfluss-Festival am Unteren Letten aufnehmen. Zumindest was die Aussicht angeht, ist das Open-Air-Kino das schönste der Welt. Denn die Leinwand steht hier sozusagen in der Limmat. Das Gute daran: Auch wer Filme nicht mag, ist hier richtig. Man muss nämlich nicht unbedingt auf die Leinwand schauen, wenn auch das Drumherum ganz grosses Kino ist.

Badi Unterer Letten, 8037 Zürich

Xenix-Open-Air, 14. Juli – 18. August

Ein kühles Glas Weisswein in der Hand, den Xenix-Kies unter den Füssen und im Kopf eine ganz neue Welt: So sieht ein entspannter Sommerabend im Kreis 4 aus. Auch dieses Jahr zeigt das Indie-Kino auf seinem Vorplatz wieder ein wild gemixtes Kinoprogramm aus Filmklassikern, Vorpremieren und Streifen auf 35 Millimeter. Die insgesamt 17 Vorstellungen finden verteilt über die Schulsommerferien statt.

Kanzleistrasse 52, 8004 Zürich

«Brings uf d Strass», 15. Juli – 1. Oktober

Okay, so ein richtiges Festival ist das Projekt des Tiefbauamtes nicht, aber es könnte durchaus eines werden. Denn im Sommer heisst es auf zwei Strassenabschnitten im Kreis 4 wieder: tschüss Autos und hallo, was auch immer Sie wollen. Wie schon in den zwei Jahren zuvor sperrt die Stadt ausgewählte Quartierstrassen und schafft so neue Freiräume für alle Zürcherinnen und Zürcher. Hallo Fussballspiel, hallo Grillparty oder eben hallo Quartierfest!

Gartenhofstrasse und Cramerstrasse, Abschnitt zwischen Anker- und Zweierstrasse, 8003 & 8004 Zürich

Allianz-Cinema, 20. Juli – 20. August

Kino mit Seeblick: Das Allianz-Cinema am Zürichhorn ist das Zürcher Open-Air-Kino der Superlative. Jährlich zieht es Tausende Cineasten in seinen Bann. Hier flimmern Hollywood-Blockbuster, internationale Produktionen und Schweizer Filme über die Leinwand, während die Besucherinnen feine Apéro-Häppli schnabulieren und Basil Smash schlürfen.

Zürichhorn, 8008 Zürich

Stadtsommer ist Stadtsommer, auch bei Regen, wie hier am Crimer-Konzert auf der Hardturmbrache. Foto: Raisa Durandi

Stadtsommer, 28. & 29. Juli, 3.–5. August

Diese Konzertreihe hat sich gleich den ganzen Zürcher Sommer auf die Fahne geschrieben. Aber wieso eigentlich nicht? Denn wie der Sommer selbst ist der Stadtsommer ungebunden und kostenlos. Ungebunden, weil die Konzerte an verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden. Kostenlos versteht sich von selbst. Wer den Sommer in der Stadt liebt, der wird auch den Stadtsommer lieben.

An verschiedenen Orten in Zürich

Äms-Fäscht, 1. August

Am 1. August wird hierzulande nicht nur die Schweiz gefeiert, sondern auch «eine Welt ohne Grenzen». Das Äms-Fäscht ist die alternative Alternative zum Nationalfeiertag. Mit Foodständen aus aller Welt, lokalen Bands und einem Kinderprogramm feiern Zürcher auf der quietschgrünen Wiese der Bäckeranlage ihre gesellschaftliche Diversität. Und das nun schon zum zehnten Mal. Happy Birthday!

Bäckeranlage, 8004 Zürich

Werdinsel-Open-Air, 4. & 5. August

Das Werdinsel-Open-Air ist zurück! Dieses Jahr wird auf der Limmat-Insel endlich wieder gerockt, gebluest und gejazzt. Hier treffen verschiedenste Musikstile aufeinander, was auch aus dem Publikum einen wild durchmischten Haufen macht. Der Fluss rauscht, die Kinder spielen und die Insulaner tanzen.

Werdinsel, 8049 Zürich

Street Parade, 12. August

Und schon wieder ein Jubiläum: Die Street Parade feiert 30 Jahre Liebe, Toleranz und natürlich Techno. Mit rund 900’000 Besuchern, 200 Artists und 8 Bühnen ist die Megaparade das Zürcher Festival der Superlative. Umgeben von Tanzwilden aus ganz Europa und in gleissender Hitze tuckern 30 Love-Mobiles um das Seebecken. Nach dem Umzug wird in den Clubs weitergefeiert – bis zum Morgengrauen und darüber hinaus. Für die Bewohnerinnen dieser Stadt heisst es dann jeweils fliehen oder feiern. Denn wer hierbleibt, der entkommt der Riesenparty nicht.

Seebecken, 8001 Zürich

Am Tag der Street Parade findet in der Roten Fabrik jeweils das Lethargy-Festival statt. Foto: Dominique Meienberg

Lethargy, 12. August

Am Street-Parade-Wochenende gibt es in dieser Stadt mehr Feiermöglichkeiten als Clubs. Eine ganz besondere ist das Festival für elektronische Musik und digitale Kunst in der Roten Fabrik. Als Besucherin ergehts einem hier wie Alice im Wunderland: schwupps, hinab in das «rabbit hole», hinab in eine magische Welt, wo alles leuchtet und dröhnt. Eine Raupe, die Wasserpfeife raucht? Hier würde das wohl niemanden verwundern.

Rote Fabrik, 8038 Zürich

Zürcher Theater Spektakel, 17. August – 3. September

Noch einmal so tun, als wäre der Sommer für immer: sünnele auf der Saffa-Insel, Fakiren beim Feuerspucken zuschauen und dann mit dem Schiff zurück in die Innenstadt – das ist das Zürcher Theater Spektakel. Wer mehr als ein bisschen Festival-Feeling will, schaut sich ein Open-Air-Theaterstück an. Wer hungrig ist, plündert einen der unzähligen Foodstände. Und wer seine Nostalgie füttern möchte, der lässt sich eine Haarsträhne mit buntem Garn umwickeln – so wie früher als Kind.

Landiwiese, 8038 Zürich

Idaplatzfest, 19. August

Besonders hübsch ist der Idaplatz im Frühling, wenn die Kirschblüten blühen. Da Aussehen aber nicht alles ist, geht die tollste Idaplatz-Zeit trotzdem ans letzte Wochenende der Schulsommerferien. Dann steigt nämlich das Idaplatzfest, und das Quartier erwacht aus seinem Schönheitsschlaf. Dieses Jahr findet der Anlass als Eintagesfest statt. Mit Musik, Kinderattraktionen und einem Gastroangebot haut Wiedikon dann so richtig auf den Putz. Kleines Extra: die schönste Festival-Grafik der Stadt.

Idaplatz, 8003 Zürich

Dörflifäscht, 25.–27. August

Früher war das Dörfli ein Ausgehviertel. Lange ist es her. Neben den Zünftern dürfen aber auch Normalsterbliche einmal im Jahr in der Altstadt Party machen. Ende August schlängeln sich Gitarrenklänge durch die engen Gassen, dumpfe Bässe prallen auf die alten Gemäuer und das eine oder ander Bier landet auf dem sonst so gepflegten Pflasterstein. Es gibt Food aus aller Welt, überall Konzerte und bei Nacht sogar DJs.

Nieder- und Oberdorf, 8001 Zürich

Dörflifäscht 1999: Damals ging in der Altstadt auch an anderen Wochenenden noch die Post ab. Foto: Bildarchiv Tages-Anzeiger

Röntgenplatzfest, 25. & 26. August

Wem das Dörfli als Feierort suspekt ist, der kann am letzten Augustwochenende auf den Röntgenplatz ausweichen. Hier im Langstrassenquartier steppt der Bär nämlich noch ein bisschen heftiger als sonst sowieso schon. Auf der grossen Bühne unweit der Josefwiese gibt es Konzerte, rundherum Foodstände und nachmittags meist Rednerinnen auf Podien.

Röntgenplatz, 8005 Zürich

Brupbacherplatz-Fest, 25. & 26. August

Das letzte Augustwochenende hat es in sich! Gefestet wird dann nämlich nicht nur in der Altstadt und im Langstrassenquartier, sondern auch im Kreis 3 auf dem kleinen, aber feinen «Brupi». Umgeben von Bars, Restaurants und einer Gelateria ist der dreieckige Quartierplatz das ganze Jahr über ein beliebter Treffpunkt für Gutgelaunte. Am Brupbacherplatz-Fest erreicht das Gute-Laune-Barometer allerdings seinen alljährlichen Höchstwert. Kein Wunder, bei all den Foodständen und Konzerten! Am Höhepunkt des Quartierfests spielen dieses Jahr Kalabrese und das Rumpelorchester.

Brupbacherplatz, 8003 Zürich

Schwamendinger Chilbi, 2. & 3. September

Seit 1972 gibt es die Schwamendinger Chilbi. Bei ihrer ersten Durchführung wurde sie noch Chreis-12-Fäscht genannt. Bis heute hat sie sich etwas von diesem Quartierfestcharakter bewahrt. Ganz hartgesottene Chilbi-Fans wärmen sich hier am Stadtrand für das Knabenschiessen auf. Denn die grosse Schwester der Schwamendinger Chilbi findet jeweils eine Woche später statt.

Quartierverein Schwamendingen, 8051 Zürich

Knabenschiessen, 9.–11. September

Das Knabenschiessen lieben alle. Wenige, weil hier Teenies mit Gewehren rumballern, viele wegen der Chilbi, und alle, weil das Volksfest einen halben gesetzlichen Feiertag mit sich bringt. Wer Schokofrüchte, Teddybären und Autoscooter mag, ist hier richtig. Wer seinen Alltagskummer vergessen will, auch. Denn auf der schwindelerregendsten Achterbahn ist plötzlich alles andere egal.

Albisgütli, 8045 Zürich

Gebrannte Mandeln, Softeis und Riesenrad: Anfang September ist Chilbi-Zeit, wie hier am Knabenschiessen. Foto: Urs Jaudas

SchwameAir, 16. September

Ja, am 16. September ist immer noch Sommer. Und zu seinem krönenden Abschluss findet in Schwamendingen das letzte und wohl kleinste Zürcher Festival statt. Organisiert wird es rund um das alte Restaurant Waldgarten, in dem nun schon seit vielen Jahren musikliebende Menschen wohnen. Wenn auf der Bühne unter den Reben handgepickte Bands ihre Mucke spielen, dann ist das Leben mehr als okay – auch wenns vielleicht schon ein bisschen herbstelt.

Winterthurerstrasse 348, 8006 Zürich

Alice Britschgi ist Volontärin beim «Tages-Anzeiger». Sie hat in Zürich, Helsinki und Berlin Germanistik, Evolutionäre Linguistik und Fotografietheorie studiert. Mehr Infos @alice_in_butter

Fehler gefunden?Jetzt melden.