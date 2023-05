Fahrplanwechsel der SBB – Züge ins Tessin sollen im Halbstundentakt fahren Im Dezember tritt der neue Fahrplan der SBB in Kraft. Unter anderem werden am Gotthard-Basistunnel halbstündige Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse eingeführt.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wollen die SBB unter anderem mehr Verbindungen ins Tessin anbieten. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die SBB führen zum Fahrplanwechsel im Dezember am Gotthard-Basistunnel halbstündige Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse ein. Weitere Verbesserungen gibt es laut den SBB auch im Bahnverkehr von der Westschweiz nach Graubünden und von Olten nach Biel.

Mit dem Halbstundentakt auf der Gotthard-Achse erhielten die vielen Freizeitreisenden aus der Deutschschweiz und die Pendlerinnen und Pendler aus dem Tessin zusätzliche Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse. Das schreiben die SBB in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Züge sollen demnach täglich von 6.00 bis 20.00 Uhr Richtung Süden respektive von 7.00 bis 22.00 Uhr Richtung Norden im Halbstundentakt durch den Gotthard-Basistunnel unterwegs sein.

Mehr Verbindungen am Wochenende

Weitere Verbesserungen gibt es laut den SBB auch im Bahnverkehr von der Westschweiz nach Graubünden. Am Wochenende werde es zwei zusätzliche Direktverbindungen auf der Linie Genf-Zürich-Chur geben, da diese Verbindung bei den Reisenden gut ankomme.

Zudem plane die SBB eine neue Express-Verbindung zwischen Olten und Biel. Er würde die Bahnhöfe Oensingen, Solothurn und Grenchen Süd bedienen. Die Verbindung soll den Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmern zugutekommen.

Weitere Neuerungen im Fernverkehr seien unter anderem auch zwischen Basel und Interlaken vorgesehen. Zwei IC61-Verbindungen zwischen Basel und Interlaken verkehren neu aufgrund der höheren Nachfrage als IC6 zwischen Basel und Brig. Dadurch gelangen Reisende von Brig früher als bisher direkt nach Bern und Basel.

«Komfortablere Züge» eingesetzt

Auf einigen Linien kommen «komfortablere Züge mit mehr Sitzplätzen» zum Einsatz, wie es weiter hiess. So verkehren wegen steigender Nachfrage etwa Doppelstock-RegioExpresszüge zwischen Olten und Luzern. In einigen Regionen der Deutschschweiz sollen mehr S-Bahn-Züge verkehren. So nehme zum Beispiel die S11 zwischen Dietikon ZH und Aarau den Halbstundentakt auf.

Der neue Fahrplan ist ab dem 10. Dezember 2023 gültig. Der Fahrplanentwurf 2024 werde mit dem Start der Vernehmlassung ab dem 24. Mai 2023 im Internet abrufbar sein. Die Vernehmlassung führe das Bundesamt für Verkehr durch und dauere bis am 11. Juni. Wie die SBB schreiben, würden die Eingaben geprüft und wenn möglich berücksichtigt oder als Planungsgrundlage für die kommende Fahrplanjahre vorgemerkt werden.

SDA

