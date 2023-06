Serie «Wie wir leben» – «Zündende Ideen kommen mir auch mal auf der Toilette» Sein Physikstudium brach er ab, weil er lieber selbst lostüfteln wollte: Andreas Reinhard ist 67 und leidenschaftlicher Erfinder. Mit seiner Firma hat er luftgefüllte Bürostühle und Anzüge für Jetpiloten entworfen. Moritz Marthaler

«Ich habe keinen Abschluss, weder als Physiker noch als Ingenieur»: Blick in Andreas Reinhards Atelier. Foto: Thomas Egli

«‹Erfinder›, der Begriff gefällt mir nicht. Das hat so etwas von Hans Guck-in-die-Luft, von Daniel Düsentrieb, der morgens unter der Dusche eine geniale Idee hat, am Mittag funktioniert sie, und am Abend überläuft das Konto. Vielmehr fühle ich mich als konstruktiv unzufriedener Tüftler, der vor allem etwas gelernt hat: mit wenig Aufwand in kurzer Zeit möglichst viele neue Fehler zu machen. Auf eine unverkrampfte Art heute weiter zu sein als gestern – das treibt mich und mein Team von der Firma iii solutions an. Auch dieser Kompetenz verdanken wir die Aufträge von Firmen aus dem In- und Ausland.