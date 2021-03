Zürcher Zünfte im Wandel – Zünfte müssen vielleicht bald Frauen aufnehmen Ein Gutachten von zwei Staatsrechtlern kommt zum Schluss, dass Frauen nicht von Zünften ausgeschlossen werden dürfen. Das käme einer Persönlichkeitsverletzung gleich. Sascha Britsko

Vielleicht auch bald in Zürich der Fall: Londoner Zünftlerinnen und Zünftler bei einer Zeremonie. Foto: Andrea Zahler

Das Sechseläuten steht vor der Tür. Man könnte sagen, es ist für Zünftler das, was für Christen Ostern und Weihnachten zusammen ist. Für die Zünftler ist es schon schlimm genug, dass der Zürcher Böögg für dieses heilige Fest wegen der Pandemie nach Uri migrieren muss, wo er am 19. April mutterseelenalleine verbrannt wird.

Doch kaum ist dieser Schock überwunden, steht bereits der nächste vor der Tür: Wie die NZZ heute berichtet, könnten Zünfte bald gerichtlich zur Aufnahme von Frauen gezwungen werden.

Zu diesem Schluss kommt ein juristisches Gutachten aus der Universität Zürich, das die beiden Staatsrechtler Martin Wilhelm und Felix Uhlmann vor einigen Tagen veröffentlich haben. Das Gutachten wurde im Rahmen der langjährigen Diskussion über die Aufnahme von Frauen in Basler Zünften erstellt.

Darin bezeichnen die Autoren den Ausschluss von Frauen als «heikel» und kommen zum Schluss, dass dieser im Zweifelsfall gar gerichtlich angefochten werden könnte. Konkret heisst es im Gutachten: «Da eine Mitgliedschaft in den Zünften im Wesentlichen nur das Basler Bürgerrecht voraussetzt und mit der Aufnahme der Zugang zu einem wichtigen Netzwerk sowie weitere Vorteile verbunden sein können, erscheint uns die Aufnahme von Frauen zivilrechtlich geboten.»

Die Persönlichkeit der Frauen wird verletzt

Interessant ist, dass Wilhelm und Uhlmann den Fokus auf das Zivilgesetzbuch (ZGB) legen, was für Zürcher Zünfte von Bedeutung ist. Denn in Zürich werden die Zünfte als Vereine organisiert, fallen also unter das Privatrecht, während sie in Basel öffentlich-rechtliche Körperschaften sind. Dort wacht – anders als in Zürich – der Bürgerrat über die Zunftordnung. Laut NZZ stellten sich die meisten Fachleute bisher auf den Standpunkt, die Zunftwesen der beiden Städte liessen sich deshalb nicht vergleichen.

Die Autoren des Gutachtens halten jedoch fest, dass auch Vereine Personen eines bestimmten Geschlechts nur dann ausschliessen dürfen, soweit ein Zusammenhang zum Vereinszweck besteht. Einen solchen sehen die Autoren nicht, zumal auch das Zentralkomitee der Zürcher Zünfte (ZZZ) im Zunftporträt «Geselligkeit sowie Pflege von Traditionen und Werten unserer schönen Stadt» als primäres Ziel auflistet.

Verbietet man Frauen also den Eintritt in eine Zunft, nur weil sie Frauen sind, könnte das demnach den Tatbestand der Persönlichkeitsverletzung gemäss Zivilgesetzbuch erfüllen, argumentieren die Autoren.

Noch kein bestehendes Urteil

Doch das Gutachten gibt auch Entwarnung: Vereine – oder in diesem Fall die Zürcher Zünfte – seien nicht verfassungsrechtlich dazu verpflichtet, Frauen aufzunehmen. Weigern sie sich aber, sei das unter Umständen widerrechtlich und könne vor Gericht eingeklagt werden. Ob eine Klage Erfolg hätte, ist ungewiss: Laut NZZ gebe es kaum bestehende Urteile in dieser Streitfrage. Die Gutachter Wilhelm und Uhlmann sehen für Frauen jedoch gute Chancen vor Gericht.

Erst der Böögg, der allein im Kanton Uri verbrannt wird, jetzt das. 2021 wirbelt die Zünfte durcheinander.

