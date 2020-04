Ärger wegen Schutzmasken – Zürcher Apotheker sind sauer auf den Bundesrat Der Apothekerverband hält es für fahrlässig, dass Migros und Coop die Schutzmasken des Bunds verkaufen können. Er verlangt eine Korrektur. Thomas Zemp

Der Entscheid des Bunds, die Schutzmasken nur über Migros und Coop zu verkaufen, ist für Lorenz Schmid, Präsident des Zürcher Apothekerverbands, falsch. Foto: Peter Würmli

Die 249 Apotheken im Kanton Zürich sind entsetzt über den gestrigen Entscheid der Landesregierung, dass sie Schutzmasken des Bundes nur über die Grossverteiler Migros und Coop verkaufen will. Der Apothekerverband des Kantons Zürich verlangt am Donnerstag in einer Medienmitteilung eine sofortige Korrektur.

Daniel Koch warnt von Falschanwendung

Nicht nachvollziehbar sei, warum die medizinischen Grundversorger mit Hunderten von Lernenden, Tausenden von Pharma-Assistentinnen und -Assistenten und Hunderten Apothekerinnen und Apothekern übergangen worden seien. Der Entscheid schade dem nationalen Kampf gegen Covid-19, bei dem die richtige Anwendung von Schutzmaterial eine zentrale Rolle spiele. Daniel Koch habe dies an der Medienkonferenz bestätigt. Er habe gesagt, dass «die richtige Anwendung von Masken nicht einfach und eine Falschanwendung gar kontraproduktiv sein könne» (wie man die Masken richtig trägt, lesen Sie hier).

Verbandspräsident Lorenz Schmid ist sich mit Koch gemäss Medienmitteilung zu hundert Prozent einig: «Die Wahl und Anwendung der Schutzmasken ist komplizierter, als allgemein angenommen wird. Dies lässt sich einfach aus zahlreich kursierenden Anleitungen von Fachorganisationen und Medien herauslesen.» Das Apothekerpersonal helfe nicht nur bei der Wahl der richtigen Maske, es könne auch zeigen, wie sie richtig angewendet würden. Die Mitarbeitenden würden seit Wochen nach Pandemieplan unter verschärften Hygienevorschriften arbeiten.

Schmid sieht beim Bundesratsentscheid auch die allgemeingültige Wettbewerbsfähigkeit verletzt. Es könne nicht sein, dass ein Grossverteiler zum Handkuss komme, der Fachhandel dagegen übergangen werde. «Ich bin überzeugt, dass der Entscheid nicht nur inhaltlich falsch ist, sondern auch wettbewerbsrechtlich nicht haltbar ist.»