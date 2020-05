Wohnen wie im Luxushotel – Zürcher Baur au Lac verscherbelt Inventar Eine spektakuläre Liquidation lockt Hunderte nach Bachenbülach: Die Einrichtung des Baur au Lac wird günstig verkauft. Liliane Minor

Wohnen wie in einem Hotel: Diese Fauteuils aus dem Baur au Lac sind günstig zu haben. Foto: Raisa Durandi

Das Tischchen steht winzig und verloren da, zwischen einer edle Kommode mit Intarsien und eleganten Frisier- und Schreibtischen. Niemand beachtet das knapp kniehohe Möbelchen, das keine hundert Franken kostet. Bis eine Frau auf die Idee kommt, die mit einem verspielten Muster verzierte Tischplatte hochzuklappen – und eine Spieluhr erklingt. Ein Strahlen geht über das Gesicht der Frau, ohne zu zögern drückt sie das Tischchen an sich. «So etwas», sagt sie später, «findet man nur an Liquidationen.»

Hebt man die Tischplatte an, erklingt Musik. Foto: Raisa Durandi

Es ist Donnerstag am frühen Nachmittag, über dem Zürcher Unterland hängt eine graue Wolkendecke, kalter Wind fährt übers Feld. Vor dem ehemaligen Möbelhaus Frauenfelder sind alle Parkplätze besetzt, etliche Autos tragen ausserkantonale Nummern. Auffällig viele Fahrzeuge sind teuer. Kein Zweifel, was Liquidator Jürg Hoss zu verkaufen hat, lockt die Kundschaft an: Es ist das Interieur des 5-Stern-Hotels Baur au Lac und des Restaurants Rive Gauche, Möbel, Lampen und Bilder, die nach Umbauten keine Verwendung mehr haben. Dazu kommen Kunstgegenstände, Teppiche und antike Möbel aus mehreren Nachlässen.

Mehr Publikum als erwartet

Um zehn Uhr hat der Verkauf begonnen, schon nach wenigen Stunden hängt an erstaunlich vielen Objekten ein Schild: «Verkauft». Liquidator Jürg Hoss ist selbst überrascht: «So viel Publikum habe ich nicht erwartet.» Gekauft werde alles, von einzelnen Tassen bis zu grossen Möbeln. So zum Beispiel die riesigen, auffälligen grünen Polstermöbel aus dem Rive Gauche: Etliche sind bereits weg. Und man fragt sich kurz, wer sich so etwas in die Wohnung stellt.

«Wer nicht auf nordisches Design steht, aber auch nicht endlos Geld ausgeben will, wird an Liquidationen fündig.» Kundin

Sicher ist, Liquidationen ziehen immer auch ein Stammpublikum an. Die Dame mit dem Tischchen gehört nicht dazu, sie wohnt einfach in der Umgebung und nutzte die Gelegenheit. Anders jene Kundin, die gerade in den edlen Vorhang- und Möbelstoffen stöbert. «Wer nicht auf nordisches Design steht, aber auch nicht endlos Geld ausgeben will, der wird an Liquidationen fündig», sagt sie. Sie hat unter anderem zwei raumhohe Spiegel mit Goldrahmen erstanden. «Wo sonst findet man so was?», fragt sie.

Und wo kommen die Spiegel hin? Genaueres will die Kundin nicht verraten, nur so viel: Sie wohnt an wechselnden Orten, baut gerade ein altes Haus um. Die grossen Spiegel habe sie gezielt gesucht. Keine 400 Franken kosten sie, das sei angemessen, findet die Frau.

Solche Möbel findet man nur an Liquidationen zu einem bezahlbaren Preis. Foto: Raisa Durandi

Liquidator Hoss sagt, etliche seiner Kundinnen und Kunden suchten immer wieder exklusive Möbel: «Sie wollen nicht über Jahre von derselben Einrichtung umgeben sein.» Andere richten beruflich oder als Nebenerwerb Wohnungen und Häuser ein. So auch eine pensionierte Innenarchitektin, die noch immer sporadisch Aufträge ausführt. Sie hat einen Kelch ergattert, in dessen rotes Glas eine Jagdszene eingraviert ist. Ein Zufallsfund, aber der Kelch passe exakt in eine moderne Wohnung im Wallis, die sie derzeit gerade einrichte.

Kristallleuchten, Biedermeier-Kommoden und ein Schiff

Es ist ein erstaunliches Sammelsurium, das der Liquidator feilbietet. In einer Ecke stehen Dutzende dieser klassischen Hotellobby-Fauteuils mit pastellfarbenen Bezügen, mit Preisen um 100 Franken sind sie echte Schnäppchen. Für vieles ist aber deutlich mehr Kleingeld nötig. Da gibt es elegante Biedermeier-Kommoden für mehrere Tausend Franken. Eine Louis-XVI-Bank für 740 Franken. Ein über ein Meter langes Segelschiff-Modell für 1600 Franken. Eine Design-Kristallleuchte, an der noch der Originalpreis baumelt: 2445 Franken. Jetzt ist sie für 480 zu haben. Prunkstück ist eine Renaissance-Anrichte – sie kostet über 14’000 Franken.

Kein Schnäppchen: Die Renaissance-Anrichte. Foto: Raisa Durandi

In einem Gestell sind Kleiderbügel, Lampensockel und Dutzende Bilder aufgereiht, wie sie typisch sind für Hotelzimmer in klassisch-gehobenen Häusern. Ein springendes Pferd mit Reiter, ein Fesselballon, ein stehendes Pferd, eine rote Koralle, eine Tempelfassade. Die Bilder sind beliebt, immer wieder tragen Kunden in Noppenfolie eingepackte Werke zu ihren Autos.

Die Bilder verkaufen sich gut. Foto: Raisa Durandi

Und was passiert mit der Ware, die keinen Abnehmer findet? Hoss macht sich darüber noch keine Sorgen. Er und sein Team blieben sicher zwei Wochen in Bachenbülach, dann werde er sehen: «Den Rest werden wir jemandem verkaufen, der alles aufs Mal abnimmt und selbst weiterverkauft.»