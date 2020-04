Schrittweise Öffnung der gesamten Volksschule

Im Kanton Zürich werden die Schulen in zwei Schritten geöffnet. Ab dem 11. Mai werden alle Kinder vom Kindergarten bis zur Oberstufe wieder zur Schule gehen aber jeweils nur halbtags und in kleineren Gruppen und mit reduziertem Stundenplan. Alle Schulklassen, die grösser als 15 Schüler sind, werden geteilt. Die eine Hälfte soll zum Beispiel am Morgen, die andere am Nachmittag zur Schule. Die Gemeinden können ihre Betreuungsangeboten weiter beschränken, wie in Zeiten des Lockdown. Für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, muss die Betreuung allerdings gewährleistet bleiben.

Dieses Modell gilt voraussichtlich bis am 8. Juni, dann wird der Schulbetrieb wieder voll hochgefahren werden. Schulreisen, Klassenlager und klassenübergreifende Veranstaltungen bleiben bis zu den Sommerferien verboten.

Silvia Steiner erwartet eine neue Chaosphase. Für die Lehrer erwartet sie eine grosse Herausforderung, spricht aber von der Rückkehr eine neue Normalität.