Restaurants trotz Corona offen – Zürcher Büezer geniessen die Rückkehr in die Beiz Im Kanton haben bereits mehr als 150 Restaurants für Bauarbeiter und Handwerker über Mittag geöffnet. Manche blieben aber leer. Martin Huber

Erste Gäste auf der Terrasse: Im Restaurant Allegro in Zürich-Wollishofen serviert Wirt Erdal Ayalp (Mitte) am Donnerstagmittag einem Bauarbeiter eine Pizza. Foto: Dominique Meienberg

Zum Zwischengang gibts ein Formular samt Kugelschreiber. «Erfassungsblatt für Gästekontakte» steht darauf. Und die vier Bauarbeiter auf der Terrasse im Restaurant Allegro in Wollishofen füllen es am Donnerstagmittag pflichtbewusst aus, einer nach dem andern. So will es die Vorschrift zu Corona-Zeiten.

Das Allegro hat am Donnerstagmittag als eines der ersten Restaurants in Zürich eine Betriebskantine oder Büezer-Beiz eröffnet. Trotz Corona-bedingtem Gastro-Lockdown dürfen Restaurants im Kanton neuerdings während der Mittagszeit «Berufstätige im Ausseneinsatz» bewirten. Dies hat das Bundesamt für Gesundheit entschieden. Nötig ist allerdings eine Bewilligung des kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA).