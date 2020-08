Ohne Maske keine Party – Zürcher Clubs setzen auf Masken Die neusten Vorgaben des Regierungsrates treffen die Clubs und Bars hart. Nun appellieren sie an die Mithilfe ihrer Gäste. Hélène Arnet

Tanzen und Feiern mit Atemschutzmaske. Bis vor kurzem schien dies unvorstellbar. Ab morgen Donnerstag ist das in der Zürcher Clubszene Realität. Die Bar-&Club Kommission Zürich BCK gab am Mittwoch an die Veranstalter die Empfehlung raus, bei Partys mit mehr als hundert Leuten eine Maskenpflicht einzuführen, wenn die Distanzregel nicht eingehalten werden können.

Sie reagiert damit auf die neusten Anordnungen, welche der Regierungsrat am späten Montag Nachmittag erlassen hat. Dass die Zürcher Clubs im Vorfeld nicht einbezogen und vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, stösst ihnen besonders sauer auf. Nicht nur weil Bars und Clubs von den Massnahmen «in hohem Masse» betroffen seien. Man hätte auch «zielführende Überlegungen» einbringen können.

Regeln gelten auch für private Feiern

Die neuste Regel für Clubs und Bars lautet: Höchstens hundert Personen pro Sektor im Innenraum, höchstens 300 im gesamten Innen- und Aussenbereich. Grundsätzlich sind Veranstaltung mit über hundert Personen nicht zugelassen, wenn sie nicht ein Schutzkonzept vorlegen haben oder die Abstandsregel einhalten können oder alle Masken tragen. Das gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage.

Die Clubs sollen nun also nach dem Dafürhalten ihrer Interessenvertreter, der BCK, bei grösseren Veranstaltungen auf die Maskenpflicht setzen. «Ohne Maske – keine Party», schreibt der Pressesprecher Alexander Bücheli. Nur so könne man in dieser besonderen Lage gemeinsam tanzen und Emotionen erleben.

Masken stehen den Gästen vor Ort zur Verfügung, sie können aber auch eigene mitbringen. Weigert sich ein Gast die Maske zu tragen, werde die Polizei hinzugezogen.

Ein weiterer Schlag

Die jüngsten Massnahmen sei ein weiterer Schlag für die Nachtkulturunternehmen, von denen sich viele in einer desaströsen finanziellen Lage befinden. Sie seien deshalb auf die Mithilfe der Gäste angewiesen.

Diese Bild wird sich drastisch ändern: Techno-Party im Rohstofflager.

Die Club-Betreiberinnen und -Betreiber befürchten nämlich, dass viele Gäste fern bleiben werden, wenn sie eine Gesichtsmaske tragen müssen. Die BCK appelliert daher an den Kanton und die Stadt Zürich, sie zusätzlich finanziell zu unterstützen. Sie weisen darauf hin, dass viele Betrieb auch noch auf das versprochene Geld für die Ausfallsentschädigung warten. (Hier erfahren Sie dazu mehr.)