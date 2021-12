Tanzlokale machen dicht – Zürcher Clubs wappnen sich bereits für ein letztes Partywochenende Die vom Bund verordnete Sitz- und Maskenpflicht sehen die Clubs als nicht umsetzbar. Nach dem kommenden Wochenende werden sie deshalb aus eigenen Stücken schliessen. David Sarasin

Solche Bilder dürfte es am kommenden Wochenende noch geben. Danach für eine Weile nicht mehr. Foto: 20 Minuten

Bei den Zürcher Clubs dominiert nach dem Bundesratsentscheid vom Dienstag vor allem ein Gefühl: Frust. Zwar teilt man die Haltung des Bundesrates, dass nun angesichts von rasant steigenden Zahlen etwas getan werden muss. Doch die Maskenpflicht in den Clubs sowie die Sitzpflicht beim Konsumieren, die sehr wahrscheinlich am kommenden Montag in Kraft treten, sehen sie als nicht umsetzbar. Noch liegt der Vorstoss zwar in der Vernehmlassung beim Kanton, doch mit etwas anderem rechnet derzeit niemand.

«Diese Regelung kommt de facto einer Schliessung gleich», sagte Alexander Bücheli am Dienstag. Am Mittwoch doppelt er nach: «Der Grossteil der Zürcher Clubs hat sich entschieden, den Betrieb unter diesen Bedingungen ab kommender Woche vorübergehend einzustellen.» Der personelle Aufwand, um die Maskenpflicht zu kontrollieren, sowie die fehlenden Sitzgelegenheiten in den Clubs würden einen geregelten Betrieb verunmöglichen.