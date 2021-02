Mehr Menschen verlassen die Stadt – Zürcher Corona-Babys bleiben aus Es wurde gerätselt: Führt die Pandemie zu mehr oder zu weniger Babys? Jetzt liegen die Zahlen vor. Die Stadt wächst so wenig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Simon Huwiler

Geschäfte zu, Restaurants geschlossen, keine Sportveranstaltungen mehr – die Beschäftigungsmöglichkeiten während des Lockdown im März und April waren beschränkt. Was tun also Paare in dieser Zeit? Die Antwort bleibt aus, was nun aber feststeht: Mehr (ungeschützten) Sex hatten sie wohl eher nicht, denn nun hat die Stadt Zürich die neusten Bevölkerungszahlen publiziert. Die erwarteten Corona-Babys bleiben aus.

5133 Babys haben die städtischen Behörden im letzten Jahr gezählt, eines weniger als 2019. Aber auch die gegenteilige These – in unsicheren Zeiten denkt niemand ernsthaft an Familienplanung, die Geburtenrate sinkt – hat sich damit nicht bestätigt. Andere Länder dagegen verzeichneten einen Geburtenrückgang. Laut vorläufigen Daten aus China und Italien sind Geburten um 15 respektive 5 Prozent zurückgegangen, wie der Bevölkerungsforscher Martin Bujard kürzlich dem «Spiegel» sagte.