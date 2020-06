Vor dem Anpfiff, Teil 2

In den bisherigen zwei Zürcher Derbys dieser Saison gab es Unentschieden, neben dem 1:1 in Winterthur ein 2:2 im Letzigrund. Ob der FCW den Grasshoppers nun erneut ein Bein stellen kann? Die Vorzeichen deuten nicht unbedingt darauf hin. Winterthur verlor zuletzt bei Vaduz 1:4 und Captain Davide Callà fällt verletzt aus. Die Grasshoppers hingegen starteten mit einem 5:0 gegen Aarau furios in die Schlussphase der Saison.