115 Kilogramm Kokain – Zürcher Ermittlern gelingt Schlag gegen nigerianischen Drogenring Die Spur des Kokains führte die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft zu über 200 Personen in sechs Ländern. Der Zugriff auf Hintermänner bleibt schwer. Corsin Zander

Teil des sichergestellten Kokains. Die Fingerlinge sind bereits für die weitere Verteilung beschriftet. Foto: Kantonspolizei Zürich

In der Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität klingt es wie eine riesige internationale Verhaftungswelle: Im Rahmen der Operation «Wave» wurden in sechs Ländern über 200 Personen verhaftet und 115 Kilogramm Kokain sowie Bargeld im Wert von 850’000 Franken sichergestellt.

Wer etwas genauer nachfragt, erfährt: Die Zahlen sind die Bilanz fünfjähriger Ermittlungen, die oft auch sehr harzig verlaufen sind. Bei den Verhafteten handelt es sich vorwiegend um Nigerianer. Mehr als die Hälfte konnte seit 2015 in zehn Schweizer Kantonen verhaftet werden. Die restlichen in Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien und Holland. Über die Hälfte des Kokains wurde in der Schweiz sichergestellt. Die internationalen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Eurojust, Europol und Interpol hat die Bundeskriminalpolizei geleitet. Die operative Leitung lag aber bei den Zürcher Ermittlern.