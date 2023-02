Er zog selber ein Affenbaby auf – Zürcher Ex-Zoo-Direktor zum eingeschläferten Orang-Utan-Baby Alex Rübel hat genau das getan, was viele vom Basler Zolli nach dem Tod von Affenmutter Revital erwartet hätten – er hat ein Orang-Utan-Junges von Hand aufgezogen. Dina Sambar

Sirih wurde in Zürich von Hand aufgezogen und lebt mittlerweile in den USA im Zoo Indianapolis. Foto: Keystone

Am Dienstag ereignete sich im Zoo Basel ein kleines Drama. Das Orang-Utan-Weibchen Revital starb. Ihr vier Tage altes Junges wurde eingeschläfert. Dieser Entscheid stiess in den sozialen Medien auf grosses Unverständnis. Das änderte sich auch nicht, nachdem Zoodirektor Olivier Pagan erklärte, weshalb man das Kleine eingeschläfert hat. Eine gelungene Handaufzucht sei ein «Wunschtraum» und die Reintegration der Tiere in die Menschenaffenwelt enorm schwierig. Diesen Leidensweg wolle der Zoo dem Jungtier ersparen.