Vorwürfe gegen Travis the Creator – Zürcher Fashion-Influencer soll Frauen vergewaltigt haben Mehrere Frauen erheben gegen den Fashion-Influencer Travis the Creator schwere Vorwürfe. Bei der Stadtpolizei Zürich sind Anzeigen eingegangen. Travis bestreitet alles. Sascha Britsko

Er posiert gern mit teuren Sachen: Fashion-Influencer Travis the Creator. Quelle: Twitter

Sein Leben ist eine Party. Oder jedenfalls sieht es so aus, wenn man die Social-Media-Profile des Zürcher Influencers Travis the Creator durchstöbert. Champagner, Hummer, Goldkette, Swimmingpool und ein Haufen leicht bekleideter Frauen: In solchen Videos inszeniert sich der Fashion-Influencer gern.

Seit diesem Wochenende hat diese Selbstinszenierung einen faden Beigeschmack. Auf einer Instagram-Seite erheben mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen den Designer und Influencer. Er habe sie sexuell missbraucht und gar vergewaltigt, sagen drei junge Frauen gegenüber «20 Minuten». Mittlerweile haben zwei mutmassliche Opfer Travis angezeigt. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt dies auf Anfrage.

Auf dem Instagram-Account, der mittlerweile gelöscht wurde, würden Geschädigte dem Influencer vorwerfen, sie geprellt zu haben. Laut «20 Minuten» werfen sie Travis the Creator vor, sich Geld geliehen und damit ein Luxusleben in Zürich und Marbella finanziert zu haben – ohne das Geld jemals wieder zurückbezahlen zu wollen. Um wie viel Geld es sich dabei handeln soll, erwähnt die Pendlerzeitung nicht.

Quelle: Screenshot Instagram 1 / 2

Bekannt wurde der Zürcher Influencer unter anderem, weil er im Jahr 2014 eine eigene Kollektion herausbrauchte. Zeitweise hatte er mit seiner eigenen Marke auf Instagram über 50’000 Abonnentinnen und Abonnenten. Das brachte ihm zahlreiche Sponsoring-Deals ein, unter anderem mit Puma, Converse oder der Kleidermarke MCM.

Travis the Creator bestreitet im Artikel von «20 Minuten» sämtliche Vorwürfe und spricht von einer Hetzkampagne gegen ihn. Er habe nie mit einer Frau gegen deren Willen Sex gehabt. Er sagt: «Manchmal bereut man im Nachhinein, Sex mit einer Person gehabt zu haben. Das ist aber kein Grund, jemandem Vergewaltigung vorzuwerfen.»

Beliebter Account auf Only-Fans

Dass er einen Account auf der Plattform Onlyfans hat, wo er vorwiegend pornografische Inhalte postet, gibt der Influencer offen zu. Onlyfans ist eine Art kostenpflichtiges Instagram, auf dem (berühmte) Personen gegen Geld Einblick in ihre Privatsphäre geben, manchmal auch in ihre erotischen Erlebnisse. Er filme sich manchmal, wenn er Sex mit Frauen habe, sagt Travis the Creator zu «20 Minuten». «Ich habe das aber nie versteckt gemacht.» Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sascha Britsko arbeitet seit 2021 im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft des «Tages-Anzeiger». Sie hat Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert. Mehr Infos @saschulius

Fehler gefunden?Jetzt melden.