Reaktionen nach Gymi-Besetzung – Zürcher FDP fordert Rücktritt von Kanti-Rektor Wegen seiner toleranten Haltung zur Klima-Aktion an der Kantonsschule Enge steht der Rektor und ehemalige SP-Politiker Moritz Spillmann in heftiger Kritik. Jan Bolliger

Einen Tag lang wurde die Besetzung an der Kantonsschule Enge vom Rektor toleriert. Rechts im Bild ein Transparent der Revolutionären Jugend Zürich. Foto: Urs Jaudas

Die Besetzung von sechs Zimmern an der Kantonsschule Enge durch Klima-Aktivistinnen am Dienstag wirft politische Wellen. Die FDP des Kantons Zürich fordert als Konsequenz den Rücktritt von Rektor Moritz Spillmann, wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt. Spillmann, ein ehemaliger SP-Kantonsrat, habe den Besetzern «quasi den rot-grünen Teppich» ausgerollt.