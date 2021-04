Kokain, Heroin und Ecstasy – Zürcher FDP will harte Drogen legalisieren Die Drogenpolitik gehe an der Realität vorbei, kritisiert die FDP. Nun hat sie einen Plan veröffentlicht, der die schrittweise Entkriminalisierung von Drogen vorsieht. Corsin Zander

Der Konsum von Kokain ist in Zürich weitverbreitet. Foto: David Bär

Wer in Zürich Drogen konsumieren möchte, kann dies ohne grössere Probleme tun. Substanzen wie Kokain, Ecstasy, Ketamin, LSD oder Crystal Meth können bequem am Handy über einen Messengerdienst bestellt werden, wenige Stunden später wird die Ware per Kurier geliefert (lesen Sie hier mehr dazu). Das ist zwar illegal, und wenn die Polizei Kuriere oder Konsumentinnen erwischt, werden diese bestraft; doch die Strafverfolgungsbehörden hinken den Händlern, die mit Drogen viel Geld verdienen, stets hinterher.

Die Nachfrage nach Drogen ist offensichtlich gross. Schätzungen gehen davon aus, dass in Zürich im Schnitt jeden Tag rund zwei Kilogramm Kokain konsumiert werden.