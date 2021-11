Künstliche Intelligenz – Zürcher Firma erklärt teures Rubens-Gemälde für unecht Die Software des Start-ups Art Recognition erkennt in wenigen Minuten, ob Kunstwerke echt oder gefälscht sind. Christoph Heim

«Samson und Delilah» von Peter Paul Rubens aus dem Jahr 1609/10, ein Gemälde in der National Gallery in London, ist gemäss den Algorithmen von Art Recognition mit einer Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent unecht. Foto: Wikimedia Commons

Plötzlich gilt das Gemälde «Samson und Delilah» von Peter Paul Rubens, das die National Gallery in London 1980 für einen Rekordpreis ersteigert hat, nicht mehr als echt. Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker ziehen die Authentizität des Gemäldes schon lange in Zweifel. Nun bekommen sie Unterstützung: Das Zürcher Start-up Art Recognition, das Bilder mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) auf ihre Echtheit prüft, analysierte das Bild und hält es mit einer Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für unecht, also nicht vom Künstler selbst.

Die Rumänin Carina Popovici, die das Unternehmen im Januar 2019 zusammen mit der Mathematikerin Christiane Hoppe-Oehl gegründet hat, erzählt: «Vor einem Monat haben wir ‹Samson und Delilah› mit unserer Software geprüft. Das Resultat war ganz klar, das Bild ist kein Rubens. Ein paar Stunden später schrieb mir eine Journalistin des ‹Guardian› und fragte, womit wir uns bei Art Recognition denn beschäftigten. Es war reiner Zufall, dass sie gerade zu diesem Zeitpunkt anfragte. Ich habe ihr von dem Rubens erzählt. Sie war sofort Feuer und Flamme und meinte, das sei ziemlich sensationell.»