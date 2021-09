Covid-Zertifikat im Betrieb – Zürcher Firmen kennen bereits Spezialregeln für Ungeimpfte Mehrere Arbeitgeber behandeln ihre Angestellten schon vor der Zertifikatslösung ungleich. Von ihren Erfahrungen kann man aber nicht lernen, weil sie lieber schweigen. Marius Huber

Masken trug man bei Sensirion in Stäfa schon vor der Pandemie. Neu sind die Sonderzonen in der Betriebskantine. Foto: Dominique Meienberg

Auch wenn bislang kaum etwas an die Öffentlichkeit gedrungen ist: Es gibt im Kanton Zürich Betriebe, die Erfahrung haben im Umgang mit der heissen Kartoffel dieser Tage. Betriebe, die wissen, was es heisst, wenn man die Angestellten in zwei Kategorien trennt: in solche mit Zertifikat und solche ohne. Betriebe, die das schon machen. Und die damit dem Bundesrat vorgegriffen haben, der dies ab Montag erlaubt.

Einer dieser Pioniere ist laut Insidern Sensirion, ein schnell wachsendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Stäfa. Der Sensorenhersteller ist in Rankings mehrfach als einer der besten Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet worden. Und seine über 850 Angestellten scheinen sich gut behandelt zu fühlen, denn alle Befragten zögern, über dieses Thema zu sprechen – aus Sorge, Sensirion könnte schlechte Presse bekommen.