Medizinischer Fortschritt - Zürcher Forscher züchten Mini-Organe im Weltraum

Menschliches Gewebe aus dem Weltraumlabor – Zürcher Forscher züchten Mini-Organe im Weltall Eine Space-X-Rakete bringt am Samstag menschliche Zellen ins All. In der Schwerelosigkeit wächst Gewebe heran, das dereinst eine kranke Leber oder geschädigte Knorpel ersetzen könnte. Barbara Reye

Hoch hinaus: Start des Versorgungsflugs Space X CRS-20 zur Internationalen Raumstation ISS Anfang März 2020. Foto: Nasa

Die Space-X-Raketen des Tech-Visionärs Elon Musk sind derzeit gefragt. Am Samstagmorgen, den 28. August, soll eine Falcon-9 von Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation (ISS) starten. Anders als bei der letzten «Dragon»-Mission im April 2020 ist nun aber kein Mensch an Bord, sondern erneut jede Menge Versorgungsmaterial sowie Geräte und Zubehör für wissenschaftliche Experimente. Auch die Schweiz wird dieses Mal aufs Neue mit einem eigenen Versuch dabei sein – ähnlich wie Anfang März 2020.

«Wir züchten im All kleinste Einheiten menschlichen Gewebes», sagt der Raumfahrtmediziner Oliver Ullrich von der Universität Zürich. Zusammen mit der Biologin Cora Thiel und Expertinnen und Experten von Airbus Defence and Space konnte er das Experiment mit menschlichen Stammzellen bereits vor 18 Monaten in einem Pilotversuch mit 250 Teströhrchen auf der ISS testen. Mit dem jetzigen Schritt werde der Weltraum aber zum ersten Mal zu einer Werkstätte, um Produkte für medizinische Zwecke oder für die Forschung herzustellen.