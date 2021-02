Härtefallregel in der Kritik – Zürcher Gastronomen ärgern sich über den Bundesrat Bindella, Candrian, Péclard, Hiltl und weitere grosse Gastronomiefirmen aus der Stadt Zürich fordern, dass Finanzminister Ueli Maurer die Härtefallregeln anpasst. Thomas Zemp

Rudi Bindella senior ist die treibende Kraft hinter dem Brief an den Bundesrat. Foto: Dominique Meienberg

Die grossen Gastronomiegruppen und Familienbetriebe der Stadt Zürich wie Bindella, Candrian, Hiltl und Péclard sind mit einem Brief an Bundesrat Ueli Maurer (SVP) herangetreten. Darin bleiben sie ausgesprochen freundlich. Sie schreiben, sie gelangten mit einer Bitte an die Landesregierung.

Hinter der höflichen Bitte verstecken sich jedoch ein tiefer Ärger und eine konkrete Forderung. Die Inhaber der grossen Gastrofirmen fühlen sich benachteiligt, weil der Bund die À-fonds-perdu-Härtefallgelder nur pro Unternehmen ausbezahlt. Wenn ein Unternehmen beispielsweise 20 Restaurants unter einem Dach vereint, kann es maximal 750’000 Franken erhalten. Führt eine Gastronomiegruppe allerdings ihre 20 Restaurants in je einer eigenen AG, kann sie für jeden einzelnen Betrieb ein Gesuch stellen. «Das ist aus unserer Sicht in hohem Masse rechtsungleich», schreiben die Gastronomen.