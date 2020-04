Lockerung der Massnahmen – Zürcher Heime dürfen plötzlich wieder Besuch empfangen In den Alters- und Pflegezentren sind quasi über Nacht wieder Besuche möglich – unter strengen Vorsichtsregeln. Als einer der ersten kam ein Bundesrat. David Sarasin

Bundesrat Alain Berset telefoniert in einer Besucherbox mit einer Bewohnerin im Zürcher Alterszentrum Trotte. Bild: Keystone/Ennio Leanza

45 Tage lang erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner der Zürcher Alters- und Pflegezentren keinen Besuch mehr. Dies änderte sich am Donnerstag abrupt – besonders spektakulär im Alterszentrum Trotte in Zürich Höngg. Dort kam als einer der ersten Bundesrat Alain Berset zu Besuch, begleitet unter anderem von der Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Der Besuch hatte einen politischen Hintergrund. Seit Donnerstag sind in Zürich Besuche in Alters- und Pflegezentren wieder möglich. Berset wollte einen Eindruck gewinnen, wie solche Öffnungen funktionieren könnten, die nun schweizweit anstehen.