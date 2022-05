Luke Mockridge im Hallenstadion – Zürcher Juso wollen den Auftritt des Comedians verhindern – und werden dafür kritisiert Mehrere Frauen warfen dem Deutschen sexuelle Gewalt vor. Jungsozialistinnen fordern, dass seine Zürcher Show abgesagt wird. Trotz eingestelltem Verfahren und Unschuldsvermutung. Tim Wirth

Der erfolgreiche deutsche Satiriker Luke Mockridge tritt am Sonntag in Zürich auf. Foto: Keystone

«A Way Back to Luckyland» heisst das Programm, mit dem Luke Mockridge am kommenden Sonntag im Hallenstadion auftritt. Den Juso des Kantons Zürich missfällt dies. Die Jungsozialisten haben deshalb gemeinsam mit dem feministischen Streikkollektiv Zürich eine Petition mit dem Namen «Keine Show für Täter» gestartet und fordern, dass der Auftritt des deutschen Satirikers abgesagt wird.