Neubau in Affoltern – Zürcher Kirche baut neues Zuhause fürs Sozialwerk Pfarrer Sieber «Sune-Egge», «Sunegarte» und «Brothuuse» ziehen ins gemeinsame «Pfarrer-Sieber-Huus». Der 38-Millionen-Bau finanziert sich durch die Mieten. sda , pu

Im «Pfarrer-Sieber-Huus» werden drei Sozialwerke und die Administration zentralisiert. Visualisierung: Schneider Studer Primas Architekten GmbH

Neben dem Kirchenzentrum Glaubten in Affoltern erstellt die reformierte Kirchgemeinde Zürich für 38 Millionen Franken einen Neubau namens «Pfarrer-Sieber-Huus»: Darin einziehen werden das Fachspital für Suchtkranke «Sune-Egge», jetzt an der Konradstrasse im Zürcher Kreis 5, das Pflegeheim «Sunegarte» (heute in Egg) und die Notwohnsiedlung «Brothuuse» des Sozialwerks Pfarrer Sieber, aktuell ebenfalls in Zürich-Affoltern.

Auch die Gesamtadministration des Sozialwerks Pfarrer Sieber, bisher an der Zürcher Hohlstrasse im Kreis 4, wird im drei- bis sechsstöckigen Neubau zwischen der Riedenhalden- und der Wehntalerstrasse einziehen. Diese Angebote des Sozialwerks erhalten also einen zentralen Standort.

Spatenstich am Sonntag

Das sei ein wichtiger Schritt «auf dem Weg zur langfristigen Sicherung und Weiterentwicklung unserer Arbeit zugunsten Notleidender in Zürich», wird Stiftungsratspräsident Fredy Jorns in einer Mitteilung der reformierten Kirche vom Freitag zitiert.

Die Bauarbeiten sind im Oktober aufgenommen worden, am Sonntag findet der symbolische Spatenstich statt. Im Frühling 2024 dürften der «Sune-Egge» und der «Sunegarte» sowie die Übergangswohnungen bezugsbereit sein.

Kirche wendet keine Steuergelder auf

Das Bauvorhaben der reformierten Kirche wird nicht über Kirchensteuergelder finanziert, es muss sich über die Mieterträge selber tragen. Neben dem Sozialwerk als Hauptmieter werden im Neubau auch sechs Gewerbeflächen vermietet.

Sicht von der Wehntalerstrasse aus: Links der Pfarrer-Sieber-Komplex, rechts das bestehende Kirchenzentrum Glaubten. Visualisierung: Schneider Studer Primas Architekten GmbH

Dass die Kirche für ihr unbebautes Grundstück in Affoltern keine kommerzielle Nutzung anstrebt, die höhere Einnahmen generiert hätte, begründet sie mit ihrem Auftrag: «Die Solidarität mit Menschen, die Unterstützung brauchen, ist Kern des kirchlichen und sozialdiakonischen Grundverständnisses.»

Das gemeinsame Vorhaben mit dem Sozialwerk Pfarrer Sieber, das Menschen am Rande der Gesellschaft ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, sei darum ein folgerichtiger und hoch willkommener Schritt, heisst es auf der Projektseite der Kirche.

