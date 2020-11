Sitzungsprotokoll lässt tief blicken – Zürcher Kirche ist entsetzt über Bischofswahl Ein Sitzungsprotokoll zeigt, was an der Bischofswahl vom Montag wirklich vorgefallen ist. Aus Zürich kommen harsche Worte. Michael Meier

Um sein Amt geht es: Der Nachfolger des emeritierten Bischofs von Chur (Vitus Huonder) hätte am Montag gewählt werden sollen. Foto: KEYSTONE/Arno Balzarini

Die Domherren des Bistums Chur wiesen an ihrer Wahlsitzung vom Montag mit elf gegen zehn Stimmen die römische Liste mit drei moderaten Bischofskandidaten zurück. Gemäss dem von mehreren Medien veröffentlichten Sitzungsprotokoll war Generalvikar Martin Grichting der Wortführer der Konservativen. Heute möge kaum mehr jemand den progressistischen Kurs der Deutschschweizer Bischöfe, Äbte und der Vertreter des staatskirchenrechtlichen Systems stören, sagte er. Die Dreierliste bedeute eine feindliche Übernahme des Bistums Chur durch die Bischöfe von Basel, St. Gallen und den Abt von Einsiedeln. Sie hätten sich in Rom direkt massiv in die Churer Bischofsernennung eingemischt.