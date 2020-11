Sieben Leitsätze für die Corona-Krise – Zürcher Kirchen präsentieren ein Corona-Manifest In der Pandemie wollen die reformierte, die katholische und die christkatholische Kirche vermehrt für Alte und Kranke da sein. Dafür erhalten sie finanzielle Unterstützung von der Zürcher Regierung.

Verschiedene Kirchen spannen zusammen - auch das Grossmünster mit Pfarrer Christoph Sigrist. Foto: Samuel Schalch

Trotz schwierigen Umständen – Abstandsregeln, eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten, Isolation – will die reformierte Kirchgemeinde gemeinsam mit dem Verband der Zürcher Kirchgemeinden und der christkatholischen Kirchgemeinde für die Menschen da sein. Vor allem für die Kranken, Schwachen und Sterbenden.

Die Kirchen haben deshalb gemeinsam sieben Leitsätze in einem Corona-Manifest festgelegt. «Die Kirchen geben dabei unter anderem ein Bekenntnis ab, dass niemand allein sterben soll», schreiben die Kirchen in einer Mitteilung. Sie würden sich mit dem Manifest selbst in die Pflicht nehmen, trotz allem Wege zu finden, den Menschen beizustehen. Und: Die Kirchen sehen sich «als verlässliche Partner in dieser schweren Phase», heisst es in der Mitteilung weiter. Mitinitiiert hat das Manifest unter anderem der Pfarrer des Grossmünsters, Christoph Sigrist.

Finanzielle Unterstützung erhalten die Kirchen für ihr verstärktes Engagement in der aktuellen Pandemie von der Zürcher Politik: Das Sicherheitsdepartement von Mario Fehr (SP), zu dem auch das kantonale Sozialamt gehört, spricht einmalig 100’000 Franken. 50’000 Franken sollen in ein Projekt für Essensausgaben und Mittagessen fliessen. Die andere Hälfte wird für die Durchführung eines Diakonie-Kongresses im kommenden Frühling eingesetzt werden.

aho