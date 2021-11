Fehlende Bewilligung für Auslieferung – Zürcher Lebensmittel­kurier darf am Sonntag nicht mehr liefern Das Start-up Stash muss am besten Tag der Woche schliessen. Denn für den Lebensmittel­kurier gelten andere Regeln als für den Pizzaboten. Liliane Minor

Stash gilt als schnellster und schnellstwachsender Lieferdienst Zürichs. Doch jetzt bremst der Kanton die Firma aus. Foto: Urs Jaudas

Er ist angetreten, um das Einkaufen in Zürich einfacher zu machen: Benno Burkhardt, Chef des Lebensmittelkuriers Stash. Das Angebot des Zürcher Start-ups ist in der Tat attraktiv. Wer bei Stash bestellt, erhält seine Lieferung binnen zehn Minuten. Per Velo. Offenbar ist die Nachfrage da, Stash gilt als der am schnellsten wachsende Kurierdienst Zürichs. Soeben hat die Firma verkündet, das Angebot auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen – bisher lieferte Stash nur in den Kreisen 1 bis 5 sowie 8 und 9.