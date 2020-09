Corona-Massnahme in der Kritik – Zürcher Maskengegner ziehen vor Bundesgericht Das Verwaltungsgericht hat es abgelehnt, die vom Zürcher Regierungsrat erlassene Maskenpflicht auszusetzen. Die Beschwerdeführer akzeptieren das Urteil nicht.

Seit Donnerstag Pflicht: In Zürich braucht es in Läden eine Maske. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Beschwerdeführer, die sich gegen die Maskenpflicht in Zürich wehren, haben den Zwischenentscheid des Verwaltungsgerichts weiter gezogen. Das Bundesgericht bestätigte auf Anfrage ein entsprechende Meldung der «NZZ» vom Dienstag. Demnach hätten Beschwerdeführer am Freitag vor Verwaltungsgericht die regierungsrätliche Maskenpflicht als unverhältnismässig angefochten. Zudem sollte die Maskenpflicht ausgesetzt werden, bis ein Urteil gefällt sei.

Darauf trat das Verwaltungsgericht aber nicht ein. Darum zogen die Beschwerdeführer den Zwischenentscheid an das Bundesgericht weiter. Beim Verwaltungsgericht ist jetzt noch das eigentliche Verfahren über die Aufhebung der Maskenpflicht hängig, wie das Gericht bestätigt. Seit Donnerstag gilt in Zürich eine Maskenpflicht für alle Läden in Innenräumen.

SDA/tif