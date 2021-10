Obdachlose in Zürich – Zürcher Notschlafstelle wird immer weniger genutzt In der bekanntesten Obdachloseneinrichtung der Stadt gehen die Übernachtungen seit Jahren zurück. Das liegt auch an der privaten Konkurrenz. Martin Huber

Blick in ein Sechserzimmer der Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse. Foto: Dominique Meienberg

Der Satz ist in Zürich legendär: «Häsch mer foif Stutz für d Notschlafstell?» So lautet die Standardfrage vieler Randständiger, die Passantinnen und Passanten am Stauffacher oder am Bellevue um etwas Geld bitten. Doch: Seit Anfang Jahr ist die Übernachtung in der städtischen Notschlafstelle an der Rosengartenstrasse gratis – Corona-bedingt. Wegen Lockdown und Homeoffice seien markant weniger Leute in der Stadt unterwegs gewesen, was es Obdachlosen deutlich schwerer gemacht habe, Einkommen zu generieren, begründet das Sozialdepartement den vorübergehenden Kostenerlass.