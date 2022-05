Kampf gegen Pflegenotstand – Zürcher Pflegepersonal erhält mehr Lohn Die Stadt lanciert ein Programm zur Stärkung der Pflegeberufe. Und gibt für Lohnerhöhungen 28 Millionen Franken pro Jahr mehr aus. Pflegende dürfen mit teils deutlichen Lohnerhöhungen rechnen. Martin Huber

Pflegepersonal und Patienten vor dem Stadtspital Triemli. Foto: Reto Oeschger

Hohe Belastung, zunehmender Fachkräftemangel: Die Situation in Pflege- und Betreuungsberufen im Gesundheitswesen ist angespannt, nicht nur in Zürich. Viele Mitarbeitende geben ihren Job auf, ausgelaugt von Schichtbetrieb, Zusatzeinsätzen und Personalmangel. Gleichzeitig fehlt es an genügend qualifizierten Fachkräften. Die Pandemie hat das Problem noch verschärft und einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt.