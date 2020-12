500 Franken Corona-Bonus versenkt – Zürcher Pflegerinnen und Polizisten gehen leer aus Eine Mehrheit im Kantonsrat wollte jenen, die während der Corona-Krise Mehrarbeit geleistet haben, einen Zustupf gewähren. Doch am Ende gibt es nichts. Wie geht das? Pascal Unternährer

Weder Reinigungskräfte noch Pflegende dürfen sich über einen Zustupf freuen: Angestellte am Zürcher Unispital. Foto: Christian Beutler/Keystone

SVP, SP, EVP und AL können alles durchbringen, was sie wollen. Sie stellen eine Mehrheit im Kantonsparlament. Und diese Parteien wollten kantonalen Angestellten für den Corona-Effort eine Einmalzulage von 500 Franken zukommen lassen.

Doch das Vorhaben ist gescheitert. Denn die Parteien konnten sich nicht einigen. Und FDP, GLP, Grüne und CVP sperrten sich ganz.

SVP: 1,4 Millionen für Wenigverdienende

Die SVP wollte all jenen eine Gratifikation geben, welche in den vier kantonalen Spitälern und Psychiatrieanstalten weniger als 75’000 Franken im Jahr verdienen - als «Zeichen der Wertschätzung», wie Jürg Sulser (SVP) sagte. «Nur klatschen reicht nicht», fügte er hinzu. Kostenpunkt: 1,4 Millionen.

Doch die Partei blieb allein. «Gut gemeint, aber nicht durchdacht», kritisierte Ronald Alder (GLP). Denn nur die kantonalen Angestellten würden profitieren, alle anderen nicht. Als «kläglichen Versuch, einen Sympathiebonus zu ergattern», taxierte Selma L’Orange Seigo (Grüne) den SVP-Vorstoss. Denn die Pflegenden verdienten mehr als 75’000 Franken. Ausserdem habe der Kantonsrat gar nicht die Kompetenz, einen derartigen Bonus zu sprechen. Parteikollegin Nora Bussmann deutete an, dass sich die SVP widersprüchlich verhalte. So habe diese den Spitälern noch 25 Millionen streichen wollen, was sich auch auf die Löhne ausgewirkt hätte.

SP, AL, EVP: 8,8 Millionen für Corona-Boni

Markus Späth (SP) urteilte milder, und sagte dennoch Nein: «Die Angestellten haben es verdient, aber nicht nur die Schlechtverdienenden.» Deshalb solle das Parlament dem Antrag von ihm, Markus Bischoff (AL) und Markus Schaaf (EVP) zustimmen.

«Liebe Grüne, Sie bieten null Komma nichts, und das geht gar nicht.» Markus Bischoff (AL)

Sie forderten einen Bonus von «mindestens 500 Franken» für alle im kantonalen Sold, die in dieser Krise stärker belastet waren und sind. Also Pflegerinnen, Polizisten, ja sogar an die diversen Krisenstäbe haben die drei Männer gedacht. Und die Beamten im Amt für Wirtschaft und Arbeit, welche an Wochenenden gearbeitet haben, damit zehntausende Firmen zu ihrem Kurzarbeitsgeld kamen, wie Schaaf sagte. Kosten dieser Idee: 8,8 Millionen.Doch wieder senkte die Grüne L’Orange Seigo den Daumen. Auch hier gebe es keine gesetzliche Grundlage, sagte sie. «Das Geld wird nicht ankommen», da unklar sei, wer es kriegt. «Wer ist genau direkt von der Corona-Pandemie betroffen?«, fragte sie.

Das brachte Gewerkschaftschef Markus Bischoff auf die Palme: «Liebe Grüne, Sie bieten null Komma nichts, und das geht gar nicht.» Thomas Forrer (Grüne) verteidigte sich: «Die Idee ist richtig, aber sie funktioniert nicht.» Das Geld werde nicht dort ankommen, wo die Mehrarbeit war, so Forrer.

Resultat: kein Zustupf

FDP, GLP und CVP äusserten sich nicht, SVP-Sprecher Lorenz Habicher nannte den Vorstoss eine billige Kopie des SVP-Antrags - und lehnte ihn ab.

So kam es, dass beide Vorstösse, die eine 500-Franken-Zulage forderten, abgelehnt wurden. Jener der SVP wurde von Links-Mitte mit 115:48 Stimmen abgelehnt, jener von SP, AL und EVP von grün bis rechts mit 115:50 Stimmen.