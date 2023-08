Zürcher Pilotprojekt zeigt Erfolg – Grosser Andrang auf Gratistests für HIV, Tripper und Co. Markus Trachsel testet junge Erwachsene auf Geschlechtskrankheiten. In Zürich können das unter 25-Jährige momentan gratis tun, die Termine sind über Wochen ausgebucht. Vanessa Hann

Der Schnelltest mit Blut, den Markus Trachsel hier gerade macht, zeigt, ob ein HI-Virus oder ein Syphilisbakterium im Körper steckt. Foto: Urs Jaudas

Behutsam richtet Markus Trachsel das weisse Instrumententablett an: Desinfektionstupfer, die Einweglanzette für den Stich in den Finger, drei Teststreifen für HIV, Hepatitis C und Syphilis und ein Traubenzucker. Es ist immer die gleiche Vorbereitung, wenn sich jemand bei ihm auf eine Geschlechtskrankheit testen lassen will. Und momentan sind das viele.