Schlag gengen Drogenring – Zürcher Polizei verhaftet 200 Kokainhändler Nach fünf Jahren kam die Kantonspolizei einem nigerianischen Betäubungsmittelring auf die Spur. Dabei war sie auch auf fremde Hilfe angewiesen.

Das geschmuggelte Kokain wurde an verschiedenen Orten in der Schweiz verteilt. Foto: Symbolbild/Keystone

Die Zahlen lassen sich sehen: 200 Verhaftungen, 115 Kilogramm Kokain, 15 Kilogramm Marihuana sowie Euro und Schweizerfranken im Gesamtwert um die 850‘000. Im Rahmen der internationalen Operation «Wave» ist der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich ein grosser Schlag gegen den Betäubungsmittelhandel gelungen. In enger Zusammenarbeit mit internationalen, nationalen und kantonalen Polizeibehörden ist eine nigerianische Betäubungsmittelorganisation aufgedeckt worden, wie die Zürcher Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt.

Lang hat auch die ganze Operation gedauert. Nach fünf Jahren brachten die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürichs die Operation «Wave» zu einem Abschluss und versetzten der organisierten Betäubungsmittelkriminalität in der Schweiz einen schweren Schlag. Die aufwändigen Ermittlungen deckten eine kriminelle nigerianische Organisation auf.

In Körpern und Rollkoffern versteckt

Über mehrere Jahre und im grossen Stil transportierte sie Kokain im Körper von Kurieren oder in Rollkoffern versteckt aus dem Ausland in die Schweiz. An verschiedenen Orten in der Schweiz wurde das Kokain verteilt und für den Weiterverkauf vorbereitet. Für den Rücktransport der aus dem Betäubungsmittelhandel erzielten Einnahmen mussten Kuriere das Bargeld im Körper versteckt ins Ausland schmuggeln.

Die Ermittlungsergebnisse der Zürcher Behörden führten zu diversen weiteren parallel laufenden Verfahren im In- und Ausland. Die Verhaftungen fanden in der Schweiz und weiteren europäischen Ländern statt, die im Zusammenhang mit dem organisierten Handel von Betäubungsmittel stehen.

Die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich und die Kantonspolizei Zürich führten die Operation «Wave» in enger Zusammenarbeit mit Eurojust, Europol, Interpol und den betroffenen Ländern, Österreich, Deutschland, Frankreich, Holland, Spanien sowie den Kantonen Aargau, Bern, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Genf, Jura, Luzern, St. Gallen und Waadt. Die Bundeskriminalpolizei koordinierte die Operation «Wave».

ema