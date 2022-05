Modenamen in der Stadt Zürich – Zürcher Promis im «Kevin»-Test Ein Modename kann eine Bürde sein. Welche Prominenten waren die Kevins, Noahs oder Sofias ihrer Zeit? Antwort: Sogar hinter einem Faber kann sich einer verstecken. Marius Huber

Zu Beginn der Neunzigerjahre wurde die Hollywoodkomödie um den allein zu Hause vergessenen Lausbub Kevin zum Grosserfolg – indirekt auch auf den Geburtenstationen, wo plötzlich eine Menge Babys diesen Namen trug. Seither gilt dies als Musterfall für einen sich unkontrolliert ausbreitenden Modenamen, der seinen Trägern später oft zur Last wurde. Ähnliche Phänomene gab es natürlich schon vorher, man denke etwa an die zahllosen Michaels, die als Vertreter einer austauschbaren Masse an «Michis» verspottet wurden.