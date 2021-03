Künftige Corona-Massnahmen – Zürcher Regierung will Homeoffice-Pflicht aufheben Trotz heikler epidemiologischer Lage drängt der Zürcher Regierungsrat den Bundesrat zur Eile beim Lockern der Massnahmen. Daniel Schneebeli

Arbeiten auf dem Sofa soll so rasch wie möglich beendet werden, findet der Zürcher Regierungsrat. Foto: Nicolas Armer/Keystone

Am Freitag will der Bundesrat den Fahrplan für die weiteren Öfnungsschritte bekannt geben. Angekündigt hat er eine vorsichtige schrittweise Öffnung. Denn: Die epidemiologische Lage erlaube keine rasche umfassende Lockerung der Schutzmassnahmen. Auch gestern sind die Infektionszahlen weiter angestiegen. Im Kanton Zürich wurden am Dienstag erstmals seit Wochen wieder mehr als 300 Neuinfektionen an einem Tag registriert.

In seiner Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Massnahmen unterstützt der Zürcher Regierungsrat zwar eine schrittweise Öffnung, verlangt aber noch weitere Schritte: So fordert er eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht. Sie soll durch eine Empfehlung ersetzt werden. Die lange Homeoffice-Pflicht, die seit dem 18. Januar gilt, verursache in der Wirtschaft Kollateralschäden und bei den Angestellten psychische Belastungen, schreibt der Regierungsrat. Die Schutzkonzepte der Firmen würden genügen.