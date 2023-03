Toiletten im öffentlichen Raum – Zürcher Restaurants sollen ihre WCs für alle zugänglich machen Kostenlos im nächsten Restaurant die Toilette benützen: Das soll in Zürich bald möglich werden. Das Stadtparlament hat sich klar hinter ein Postulat der Grünen gestellt. Martin Huber

Zürcher Gastrobetriebe und Geschäfte sollen ihre WCs öffnen – gegen eine Entschädigung. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Mit 81 zu 31 Stimmen hat der Gemeinderat am Mittwochabend ein Postulat der Grünen an die Stadtregierung überwiesen. Darin wird ein Pilotprojekt gefordert, bei dem in Zürcher Gastrobetrieben und Geschäften kostenlos und ohne Konsumationspflicht die Toilette genutzt werden kann. Die Toiletten sollen möglichst über das ganze Stadtgebiet verteilt verfügbar und barrierefrei zugänglich sein. Die Teilnahme soll für Betriebe freiwillig sein und entschädigt werden.